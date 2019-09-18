22歲男家中射殺華裔妹妹！扣下4扳機「轟爛她腦袋」…聽證會上行納粹軍禮

▲曼斯豪斯在家射殺17歲的華裔妹妹。（圖／路透）



記者柯振中／綜合報導

挪威22歲的曼斯豪斯（Philip Manshaus）日前因為種族主義，在家中開了4槍射殺17歲的華裔妹妹，隨後又前往奧斯陸(Oslo)附近的清真寺開槍掃射。此外，曼斯豪斯9日出席聽證會時，甚至舉起手臂，向旁聽的媒體行納粹軍禮，表露出種族主義的意味。

綜合外媒報導，曼斯豪斯的妹妹伊勒韓森（Johanne Zhangjia Ihle-Hansen）是中國人，多年前被曼斯豪斯父親的女友收養。曼斯豪斯疑似因為種族歧視，在家中對妹妹連開4槍，其中1槍射到胸口，另外3槍都打在頭部。

射殺妹妹後，曼斯豪斯拿了2把武器，前往奧斯陸附近的清真寺，踹破玻璃門後入內掃射；當時正在寺內參拜的退伍軍官拉菲克（Mohamed Rafiq）見狀，立刻撲了上去，在同伴的幫助下，成功制服曼斯豪斯。

▼曼斯豪斯犯案的清真寺。（圖／路透）

警方獲報趕往現場，將曼斯豪斯逮捕，隨後到兇嫌家中搜索時，才發現17歲的伊勒韓森慘死在家中。檢方隨後將曼斯豪斯起訴，依照審訊時的口供，檢方判斷，曼斯豪斯很有可能是因為種族歧視，才射殺自己的妹妹。

曼斯豪斯被起訴後，法院9日召開了「延長羈押」的聽證會，但曼斯豪斯卻沒有悔改，反而朝著聽證會場內的媒體行了納粹軍禮。

據了解，納粹主義音譯自「Nazi」，是德語「國家民族社會主義」（Nationalsozialismus）的縮寫；該主義採行極端的愛國主義、種族主義、優生學、極端主義等意識形態，以極端的民族主義、排外暴力行為當作主要宣傳內容。

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