揪團來辦桌　台南美食節廣邀總鋪師復刻經典台菜

▲台南美食節，廣邀總鋪師復刻經典台菜，市長黃偉哲揪團來辦桌。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

「台南美食節」邁入第9年了！今年以「食光倒影」為主題，邀請12位在地總舖師共同掌勺，重現36道幾近失傳的辦桌料理，市長黃偉哲9月18日出席「總鋪師復刻台菜表演賽」活動，與知名美食家及在地文學工作者如魚夫、王美霞等人，共聚一堂品嚐辦桌的手路菜，也一同回味辦桌文化的獨特記憶。

市長黃偉哲表示，在飲食也追求速度的現代，有許多工法繁複的辦桌菜，因此逐漸失傳沒落，非常可惜。藉著今年「台南美食節」復古懷舊的主題，黃市長希望透過圖文記錄與廚藝實作競賽，系統整理出過去富有時代風味的手路菜，再次回到餐廳裡復刻上桌，重現台南的辦桌文化。

今年更進一步透過歷史學家、美食家重新爬梳台菜文獻，以「總舖師的人生史」為出發點，邀請老、中、青三個世代共12位總舖師，如：「阿霞飯店」、「阿美飯店」、「府城食府」、「八甲田」等高手雲集，復刻３６道華麗美味背後的功夫技藝、食材用料、傳承演變……種種值得一探究竟的辦桌故事，希望藉此重現經典台菜，凸顯台南美食的文化底蘊。

台南市政府觀旅局表示，台南辦桌界人才濟濟，透過每年一期一會的台南美食節活動，以食會友。今年難得集結到大台南多位各擁一片天的總舖師參與活動，希望不僅僅是一次性的上菜秀，也獲得總舖師們的首肯，本次活動的復刻菜色未來都將於餐廳實際販售，歡迎大家相約來體驗台南別具風味的辦桌文化。