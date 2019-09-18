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解放軍「無偵-8」、「利劍」無人機曝光　十一閱兵預演流出

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▲▼解放軍「無偵-8」無人偵察機。（圖／翻攝自鼎盛軍事）

▲解放軍「無偵-8」無人偵察機。（圖／翻攝自鼎盛軍事）

記者林彥臣／綜合報導

大陸慶祝建政70周年而舉辦的閱兵典禮，近期在北京舉行第二次全程預演，其中「利劍」無人攻擊機，與相傳性能直追美軍SR-71黑鳥偵察機的「無偵-8」超音速無人偵察機，空拍照片首度曝光並在大陸的社群間流傳。

根據《多維新聞》報導，在北京進行的第二次閱兵典禮全程預演，多款裝備在北京街頭亮相，雖然多數裝備均覆蓋蒙皮，但是根據外型發現應該是兩款最新的無人機，也就是無偵-8（DR-8）與「利劍」（Sharp Sword）無人機。

《多維新聞》引述觀察人士說法「無偵-8實際上在2019年早些時候就在西部基地出現。中國航空新聞網早在2015年就有無偵-8執行任務的報導，被認為是一款執行遠程飛行任務的戰略偵察機。

無偵-8目前任務是對中遠程反艦/對地攻擊導彈進行打擊效果偵察，但也能夠借助極佳的隱形設計執行穿透敵方防空網的秘密偵察任務。其任務範圍被指可覆蓋整個西太平洋。

無偵-8經常與美軍的SR-71、D-21相比。SR-71代號「黑鳥」是美國空軍裝備的一款速度達3馬赫的遠程戰略偵察機，於1966年服役，1998年退役。SR-71最大速度達4,062公里每小時，最大升限30,500公尺。D-21無人偵察機自1962年研發，採用當時最先進整體式沖壓發動機，速度高達3,560公里每小時，升限高達30,000公尺。

無偵-8的速度據稱在3馬赫至5馬赫之間，其飛行速度和動力系統原理被認為接近於美國的黑鳥無人偵察機，但尺寸更接近於D-21高空高速無人偵察機，後者數年前被解放軍擊落，殘骸如今在北京軍事博物館展出。

▲▼由下而上分別是利劍無人攻擊機、翼龍II察打一體無人機與無偵-8無人偵察機。（圖／翻攝自鼎盛軍事）

▲由下而上分別是利劍無人攻擊機、翼龍II察打一體無人機與無偵-8無人偵察機。（圖／翻攝自鼎盛軍事）

另一款無人機則是「利劍」無人攻擊機，利劍由瀋飛研究所設計、洪都航空工業生產，是一款大型隱形無人攻擊機，2013年首飛，於2016年以「全面達標的優異成績通過驗收」，突破多項關鍵技術。

2017年12月底，利劍紀念模型曝光，從中可看出該機尾噴口做隱身優化處理，機腹有兩個彈艙，一邊掛載4枚小型衛星制導炸彈，一邊掛載1枚大型衛星制導炸彈，彈艙門採用鋸齒隱身處理，暗示該機已量產進入實戰階段。

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