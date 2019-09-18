影／華映資產遭法院查封　董事會決議依法「聲請破產」

記者姚惠茹／台北報導

大同（2371）今（18）日晚上8:30在證交所召開記者會，由財務長黃世昌說明其董事會決議事宜，黃世昌表示，華映的土地、廠房、機器設備各項資產遭法院查封，無法繼續營運生產，因此華映經董事會決議，撤回重整聲請再抗告，依法聲請破產。

▲左起為華映財務長黃世昌、大同財務長彭文傑。（圖／翻攝證交所）

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黃世昌說明，華映重整聲請再抗告，雖由法院審理中，但是緊急處分期間已屆滿，不得再延長，在失去緊急處分保護的情形下，因多數債權人已對華映取得執行名義，並申請強制執行。

黃世昌表示，華映除土地、廠房全數已遭查封外，台灣桃園地方法院17日前往華映龍潭廠，進行機器設備的資產查封，華映遭法院查封的土地、廠房、機器設備各項資產，預計將遭法院後續拍賣的強致執行程序，因為無法繼續生產營運。

黃世昌強調，按公司法第211條規定，公司資產不足以抵償長期負債時，董事會應聲請破產，應按華映公司資產負債表，已不足以抵償負債，現取得眾多債權人聲請法院強制執行各項資產，造成華映無法繼續生產營運，為使員工和債權人可以依法規定，經董事會今日決議，撤回重整聲請再抗告，依法向法院聲請破產。

黃世昌說明，由於華映所有的動產，包含較高價值且未作任何擔保的面板6代生產線線設備及不動產，17日遭20餘家供應商以無擔保債權執行扣押查封程序，華映原欲自行處分資產優先償還員工債權，包含9月、10月薪資，以及後續資遣費、退休金等， 但是在法律上遭受重大的阻礙。

黃世昌指出，雖然勞工債權依勞動基準法第28條規定，受償順序與第一順位抵押權相同，但若放任無償債權人逐一執行拍賣各項資產，勞工須分別取得執行名義，包含調節的紀錄、支付命令、確定判定等，向法院聲請參與分配，如此將造成勞工行使的權益極大的不便。

黃世昌表示，華映不樂見這樣的情勢發展，因此今日董事會決議向法院聲請破產，阻止全數失控的程序，而能依照破產法第99條規定，將所有債權集中以破產程序變價分配，勞工可以依照大量解僱的勞工保護法第七條第五項規定，依大量解僱協議成立的執行名義，向破產管理人聲請優先分配資產變價所得的金錢，清償勞工的債權，因此華映聲請破產若能獲法院裁定准許，對勞工的債權實踐在法律上最為便利且有保障。