柯文哲未參選　林俊憲質疑初選制度：給賴清德一個交代

▲蔡英文、賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／綜合報導

台北市長柯文哲未向中選會申請登記為總統選舉被連署人。對此，前行政院長賴清德的子弟兵、中執委林俊憲18日在民進黨中執會上表示，柯文哲與鴻海創辦人郭台銘都未登記參選總統，和黨內總統初選時設定的「三腳督」（藍綠柯三方）民調與現況不符合，應向當事人（賴清德）說明。

當初民進黨預估柯文哲參選可能性高，經中執會多次討論，決定修正提名辦法，將柯文哲納入初選民調。最後，民調結果出爐，納入柯文哲對蔡英文較有利，引來賴清德陣營不滿。

18日民進黨召開中執會。據與會者轉述，中執會處理雲林海線立委提名，因情勢變更，改提名前雲林縣長蘇治芬，林俊憲藉此表示，當初黨內總統初選機制設定的「三腳督」也有情勢變更，黨中央是否要跟社會與當事人（賴清德）說明？此話一出，讓現場氣氛一度陷入尷尬。

▲林俊憲。（資料照／記者林敬旻攝）

幾位在初選期間表態支持總統蔡英文的中執委發言表示，黨內的初選制度擬定是符合當時的政治氛圍，每個階段都有可能發生變化，且柯文哲雖沒登記公民連署，但11月18日正式連署時，柯文哲仍有可能取得政黨推薦參選，「現在誰能保證未來不會有第3組人馬參選？」

民進黨主席卓榮泰提到，初選制度是經過中執會討論，也評估當時情勢，不過，身為主席還是會向當事人說明，這是他擔任主席責無旁貸的責任。

▲卓榮泰18日回應。（圖／記者季相儒攝）

另一方面，柯文哲透過臉書質疑參選正當性，「其實2020總統大選，我從頭到尾都沒有說過我要去選，可是藍綠雙方一直把柯文哲當成假想敵，甚至把他放在總統初選的民調，來做對比，今天如果柯文哲說他不選了，請問兩黨的初選是不是要重辦？」

對此，卓榮泰會後受訪表示，「我們的參選正當性由我們決定，不是由他決定」，對於社會上有些質疑的聲音，自己一定會做必要的說明，一定會取得相關當事人的理解與支持，希望已經完成的提名程序繼續走下去，要求全黨一致。