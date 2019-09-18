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「開箱」8軍團狙擊隊！T93、吉利服通通入鏡　網笑：這不吃雞也難

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▲▼陸軍8軍團狙擊隊的開箱文。（圖／翻攝自青年日報臉書粉專）

▲陸軍8軍團狙擊隊的開箱文。（圖／翻攝自青年日報臉書粉專，下同）

記者袁茵／台北報導

國外警消勤務人員「真人開箱」風潮吹進台灣，繼海巡署PO出三張最囂張的照片，現在連國軍也來「開箱」了！青年日報粉絲專頁18日晚間貼出陸軍8軍團狙擊隊的開箱照片，只見畫面中出現T91戰鬥步槍、T93狙擊步槍等裝備，連吉利服都有，讓不少網友大喊「這組厲害了！」還有人敲碗想看海軍陸戰隊的開箱文。

青年日報臉書粉絲專頁在18日晚上7點貼出陸軍8軍團狙擊隊的開箱文，「昨天，狙擊手在比賽中力拚佳績；今天，他們帥氣的開箱給粉絲看！」只見照片中出現除了兩名國軍之外，還有T91戰鬥步槍、T93狙擊步槍、風速計、吉利服、軍用背包…等裝備，引起不少網友討論。

▲▼陸軍8軍團狙擊隊的開箱文。（圖／翻攝自青年日報臉書粉專）

對此，網友們表示，「終於等到了」、「穿吉利服超帥氣」、「好帥啊啊啊我快不行了」、「下次要開箱一整個裝步營嗎～XDD」、「狙擊手、觀測手，各司其職，專業啊~開箱文跟風啦~這一組價位不便宜^^」、「想看 中華民國海軍陸戰隊 開箱」、「想看空軍和海軍開箱」。

還有人笑稱，「怎麼沒有掃把？」、「檳榔剪呢？」、「少了塑膠掃把 竹掃把 畚箕 麻布袋 耙子 垃圾袋 夾子 手套」、「戰車擺出來」、「求等國軍掃把版」、「我以為只有掃把跟畚箕」、「其他空投道具需要另外購買ㄛ」、「有吉利服，但沒三級頭和三級甲」、「吃雞解析」、「準備吃雞啦！」

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