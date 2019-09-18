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車上震不停！噁伯逼12歲女童口交再「忘情衝刺」　事後請吃甜不辣打發

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▲▼女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲女童在租屋處連續三天遭到同層住戶的侵犯，下體撕裂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／新北報導

新北市有一家4口和一名年近50歲的男子在同一棟房子租屋，12歲女童和弟弟與男子住同一層，女童的媽媽及男友住樓上；後來男子因性慾難耐，竟趁女童獨處時逼其下跪口交，接著再強脫衣褲掰開雙腿性侵。隔天還以「要不要出去買東西」為由載女童到公園車震！結束再帶女童吃甜不辣才返家，後來男子覺得用甜不辣打發有些不好意思，再拿錢要女童去買冰沙喝。

起訴指出，許姓男子在上個月5日晚間，見女童獨處，在客廳強吻後逼其口交；隔天許男發現女童剛洗完澡，竟把人叫進房間，強脫衣褲後開腿性侵；翌日見女童在客廳看電視，問她「要不要出去買東西」接著載人到公園，於車內再次「忘情衝刺」得逞，結束後帶下體流血的女童回家，請吃甜不辣、喝冰沙。

開庭時，許男堅決否認犯行，辯稱7日是跟女童在車上聊天。鄰居表示，7日晚間友問女童的弟弟，「你姊姊呢？」弟弟說，「姊姊跟阿伯出去了」直到晚上10點多，才看到女童一跛一跛地走回家，鄰居追問，是交男朋友所以出去嗎？女童才坦承跟是跟許男到公園做了「那件事」…全案曝光。

檢方調閱監視器畫面，發現許男有載女童到公園，並在車上停留20分鐘，女童下體也有撕裂傷，因此認定許男性侵女童3次，依加重強制性交罪起訴。

不再眷戀青春，因為我持續擁有

▼12歲女童遭噁伯強逼口交，還載去公園車震，最後被甜不辣跟冰沙打發。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲▼女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

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