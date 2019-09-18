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藍軍不歡迎大港來台南　拒絕用納稅人血汗錢去歌頌仇恨與髒話

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▲台南藍軍不歡迎大港，拒絕用納稅人血汗錢去歌頌仇恨與髒話。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南藍軍不歡迎大港，拒絕用納稅人血汗錢去歌頌仇恨與髒話。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲歡迎大港開唱到台南，市議會國民黨團9月18日嚴詞批判大港開唱滿口髒話「教壞囝仔大細」，這就是民進黨自詡的本土價值嗎？台南有將軍吼團體，黃偉哲為何不同等對待？若真邀請本土團體，彰顯忠孝節義的楊麗花歌仔戲團不是更具代表。

市議會國民黨團強調，黃偉哲明年總預算還短缺59億，各局室預算又砍又殺，各里、社區要個2、3萬辦活動難如登天，現今市府完全沒這筆預算，若大港真來，台南市議會國民黨團定期大會中將嚴格監督。

台南也要用納稅人血汗錢去歌頌仇恨與髒話嗎？，蔡育輝率領議員林燕祝、蔡淑惠、王家貞、尤榮智、李鎮國、許至椿、盧崑福出席，現場播放大港開唱影片，讓大眾了解大港演唱會髒話連連並宣揚台獨。

蔡育輝指出，大港開唱在民進黨政府扶植下，10年來每年接獲數百萬到1千萬元的補助，補助總款高達5千萬，獲得這麼高額的補助，大港開唱還賣票，門票都是1、2千元，現場都有數萬名年輕人參與，天下有這麼好的事情嗎？完全不遵守法令，紙風車劇團也是，但還不敢像大港開唱這麼明目張膽，黃偉哲市長若歡迎大港來台南，是用何名目？

林燕祝拿著手板說，台南有個將軍吼已舉辦八年，也深受年輕朋友歡迎，這個將軍吼還不賣門票，黃偉哲知道嗎？看到黃偉哲說歡迎大港開唱，好多鄉親跟她反應，黃偉哲喜新忘舊，因此她要求真的要補助請從將軍吼開始，每年也比照大港補助一千萬，真的要補助也要補助優質的本土藝文團體，而不是滿口髒話的台獨團體。

蔡淑惠怒批大港開唱『教壞囝仔大細』，花錢買門票居然是聽人罵髒話，高雄市政府負債3千3百多萬，窮成這樣還要用人民的納稅錢去扶植歌頌仇恨與髒話的大港，這就是民進黨的本土價值嗎？黃偉哲說歡迎大港到台南，基層里長和社區理事長是聽了都一把怒火，他們要辦個活動寫一堆計畫貼一堆照片，好不容易才能爭取各2萬到3萬元，對比民進黨所謂的扶植本土團體，每年補助數百萬到1千萬，還讓大港賣門票，請大家算算大港一場演唱會6萬人，平均門票1千3百元，賺多少？台南市政府若真讓大港到台南，看經費將如何核銷。

尤榮智指出，根據採購法，政府經費超過10萬就要公開招標，民進黨為規避審查是否採限制招標，2020年市府總預算將短缺59億元，黃偉哲居然要歡迎這個罵髒話的大港開唱到台南，市議會會秉持監督責任強力監督。

盧崑福嗆說，甚麼學音樂的小孩不會變壞，大港開唱滿口髒話，小朋友尚未成熟有樣學樣，如果大港趕來台南開唱，將會號召家長去丟雞蛋。許至椿表示，大港開唱的門票收入如何核銷，審計部每年是如何審查為何放水？黃偉哲歡迎大港開唱，希望政府經費補助能遵守法源不要破壞法規。

李鎮國語重心長的表示，幾曾何時，四維八德已成為地名和街道名，完全不具任何意義，台灣價值居然被民進黨導引成罵髒話要台獨，請台灣的知識份子不要再沉默了。

王家貞痛心指出，台南是文化古都，不歡迎滿口髒話的又不能傳遞正能量的音樂團體，民進黨口口聲聲宣稱扶植大港就是扶植本土團體，請民進黨張開眼看看明華園、楊麗花歌仔戲團，這些團體不夠本土嗎？還是因為這些團體談的是忠孝節義，不罵髒話，不談台獨，所以民進黨不看在眼裡，國民黨團拒絕台南也要用納稅人血汗錢去歌頌仇恨與髒話，請黃偉哲市長不要輕率發言。

民進黨台南市黨部執行長蔡麗青指出，台南市議會國民黨團18日批評台南市府邀請大港來台南開唱此舉是「用納稅人的血汗錢去歌頌仇恨與髒話」，對此痛批國民黨離中國越來越近，卻離年輕人越來越遠。

蔡麗青表示，用10年5千萬的成本打造本土音樂品牌，居然要被國民黨政治攻擊，但馬英九兩天燒兩億的夢想家音樂劇就沒關係？韓國瑜花1800萬辦沒人去的金銀河燈會也沒關係？國民黨豈非雙重標準？而國民黨看到台語就想到髒話，看到本土就想到仇恨，難道國民黨心中對本土講台語的選民是這麼看待？

蔡麗青痛心表示，國民黨過去殘害過多少本土藝術家、音樂家，至今還要靠轉型正義才能一一還原，如今國民黨也要一起殘害新生的本土音樂嗎？由此可知，中國國民黨離中國越來越近，卻離年輕人越來越遠，這樣的政黨已經被年輕人否定，終將消亡在不久的將來。

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