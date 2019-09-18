恐今年首例！小二男童疑「腸病毒」猝死　苗栗縣府緊急砸300萬買耳溫槍

▲8歲童疑似因為腸病毒重症死亡。（圖／新北市衛生局提供）



記者柯振中、徐愷昕／苗栗報導

苗栗縣近日傳出8歲男童疑似因腸病毒重症死亡的案例，引起當地家長的恐慌。苗栗縣府18日指示教育處，動用第二預備金300萬元採購耳溫槍，發放給全縣的國小各班級；此外，苗栗縣衛生局說明，男童發病到死亡前，沒有確診為腸病毒，目前相關單位已採集血液進行檢驗，以釐清死因。

苗栗縣近日傳出8歲男童死亡的案例。對此，苗栗縣衛生局說明，該男童13日因為發燒、連續2天發紅前往就診，服藥後病情也沒有好轉，16日由家長帶往地區醫院就醫、住院，但當時「流感、腸病毒篩檢」皆為陰性，後續檢測出疑似有肺炎症狀。

檢測出肺炎症狀後，男童立刻接受治療，但當天晚上病情急速惡化，突然開始發高燒、冒冷汗、嘔吐及抽搐，17日凌晨因急性心肺衰竭死亡。

衛生局表示，與男童同班的30名同學中，有2名學童16日出現疑似腸病毒的症狀，校方依規定通報後，衛生局、教育處已要求男童所在的班級16日到22日停課。校方同時也針對教室內部進行加強消毒。

▼疾管署發布的腸病毒重症前兆。（圖／疾管署提供）



衛生局指出，該案疑似為腸病毒重症，就診醫院已依照傳染病防治法進行通報，相關病例、血液檢體也送往疾病管制署進行檢驗，是否為腸病毒重症，有待疾管署專家進行研判。

此外，苗栗縣政府指出，由於這次事件造成家長的恐慌，縣長徐耀昌已指示教育處動用第二預備金300萬元，緊急採購耳溫槍配發給全縣國小1407個班級，讓學生進入教室前先量耳溫，加強校園防疫。

►「即日起，我退出老化黨。」

▼預防腸病毒最好的方法就是多洗手。（圖／疾管署提供）