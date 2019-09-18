彰化領先全國！1萬老人免費拿「運動智慧錶」　每只5千還有GPS功能

▲彰化縣政府針對65歲以上的長者，發放「運動智慧錶」。（圖／翻攝彰化縣衛生局，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

彰化縣65歲以上長者將近20萬人，預估未來8年將突破20%進入「超高齡社會」，彰化縣政府為鼓勵長者運動，與光寶科技股份有限公司合作，只要參加衛生局舉辦的體適能檢測，就能免費領取每只價值5000元的「運動智慧錶」，而全縣共發放1萬只。據悉，老人需在9月23日至10月3日兩周內，到縣內176個社區定點及27個衛生所領取手錶。

這項由經濟部補助發放手錶的專案，彰化縣政府只免費提供給65歲以上的長者，且只要參加衛生局舉辦的體適能檢測，就可以登記領取。此外，手錶功能很多，又不用與手機配對，還加上GPS衛星定位的功能，在今年3月就已經額滿。對此，衛生局長葉彥伯說，只能寄望再下一波的補助了。

葉彥伯說，這款智慧手錶不僅有計步、監測心跳、睡眠計時等功能，還有GPS衛星定位系統，且相關訊息都能上傳平台，以監測長者的體能狀況，使用者能直接在錶面讀取運動資訊。

目前衛生局所工作同仁已著手依照民眾檢測順序一對一電話通知領取，請接獲電話通知之民眾記得依通知時程及地點領取手錶。衛生局提醒，尚未完成成人健康檢查及四癌篩檢項目中任一項長者(非符合癌症篩檢資格者，則可免)，請盡速至衛生所或醫療院所完成，如無法確認篩檢是否完成，也可攜帶健保卡至鄰近衛生所進行查詢。

社區或衛生所發手錶當天，如果長者尚未完成篩檢，也會先發予運動智慧錶，並填寫運動智慧錶健康管理同意書，再由衛生所主動關懷追蹤長者予12月31日前持健保卡至衛生所或醫療院所完成篩檢。有關領錶資訊可洽詢本局保健科，諮詢電話7115141分機5506~5510。

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