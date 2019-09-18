蘆洲驚見「打槍俠」！見國小生掏鳥猥褻邪笑…曾偷內褲遭逮

▲新北蘆洲打槍俠見孩童下課當街猥褻。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市蘆洲區一名張姓男子18日中午12時許，徒步經過中正路133巷內，對著一群剛下課的小朋友們「打手槍」猥褻，讓孩童們們嚇到不知該如何處理，警方調閱監視器後，鎖定張姓男子涉有重嫌，並將他帶回偵辦，張男初步坦承犯行，是否為累犯仍待進一步確定，全案訊後將依公然猥褻罪嫌函送偵辦。

有網友在臉書社團「我是蘆洲人」匿名分享表示，「關於今天9/18在蘆洲國小放學時間，在附近的中正路133巷內案件變態在自慰打手槍，對於經過的小學生都會留下『深刻的印象』，不曉得大家是不是有常常看到這個狀況，聽說他每天放學時間都會在那裡露出生殖器官，我覺得已經危害到小學生的安危，太可怕了。」

PO文一出立刻引發熱議，網友隨即表示「請當場大聲喝止並宣揚」、「報警來不及吧！早跑了」、「太恐怖了吧、「每天都出現⋯可以報警了吧」、「請小朋友帶口哨在身上」、「以前在忠孝路上蘆洲國小後面對面也遇過露鳥俠」。

根據查證，35歲的張姓男子領有身心障礙手冊，日前他曾在附近偷女性內褲曾遭警方逮捕；18日中午12時許國小提早下課，張男在巷子內看到穿著雨衣的孩童結伴返家時，竟裸露下體對著小學生打手槍，見孩童呆愣原地隨即離去，警方獲報後於下午5時許將他帶返偵辦，他初步坦承犯行，全案訊後依照刑法公然猥褻罪函送新北地檢。

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