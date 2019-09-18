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918前夕「抗日英烈紀念碑」遭塗鴉！柱子被噴上反送中標語

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▲▼烏蛟騰抗日英烈紀念碑被塗上黑漆。（圖／翻攝民建聯DAB臉書）

▲烏蛟騰抗日英烈紀念碑被塗上黑漆。（圖／翻攝民建聯DAB臉書，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

今天（18日）適逢「九一八事變」88週年，香港烏蛟騰抗日英烈紀念碑前一天卻遭人噴黑漆，寫上「反送中列（烈）士」、「願民主」、「自由不朽」等字樣。部分香港民眾看不下去，到場連夜清理被塗污的痕跡。香港建制派對此強烈抨擊、譴責。

綜合港媒報導，紀念碑所在的烏蛟騰烈士紀念園，可見到牌樓的兩根柱子內側分別被塗上「反送中」、「2019」兩行字；一座原本寫有「烈士紀念園」的小石碑也被塗上「反送中」。另外，紀念碑底座三面被塗污，正面「浩然正氣」被塗上「反送中列（烈）士」，右側塗上「願民主」，左側則塗有「自由不朽」。

▲▼烏蛟騰抗日英烈紀念碑被塗上黑漆。（圖／翻攝民建聯DAB臉書）

據了解，香港1941年淪陷進入3年8個月的日佔時期，當時廣東人民抗日游擊隊「東江縱隊」曾派出精英成立東江縱隊港九大隊，以烏蛟騰作為重要基地。1942年農曆8月16日，日軍包圍烏蛟騰村，強逼村民繳械、供出遊擊隊隊員的身分，村長李國藩與多名村民堅拒妥協，終被日軍折磨至死。

1945年8月15日香港重光後，村民在烏蛟騰一處山坡豎立紀念碑，緬懷犧牲烈士。不過，2009年香港政府出資，遷至現址重建。

▲▼烏蛟騰抗日英烈紀念碑被塗上黑漆。（圖／翻攝民建聯DAB臉書）

民建聯立法會議員葛珮帆表示，對塗污行為感到十分憤怒，「不論甚麼原因，都不應侮辱為國家及後人的安定繁榮作出了巨大貢獻的抗日先烈們！」此外，民建聯立法會議員陳克勤也痛斥，破壞紀念碑是野蠻、泯滅良知的行為，「表達訴求並無問題，但以這種方式絕不能接受。」

▲▼烏蛟騰抗日英烈紀念碑被塗上黑漆。（圖／翻攝民建聯DAB臉書）

工聯會立法會議員陸頌雄認為，狂徒侮辱民族英雄、抗日烈士，反映其卑劣本質。部分團體也譴責示威者的行為，指烏蛟騰是抗日的活動基地之一，紀念碑有重要意義，強烈要求政府嚴肅處理紀念碑被塗污的事件，盡快緝拿兇手，依法嚴懲。

對此，有網友批評，部分示威者連保衛香港的英雄烈士都搞，兇手應好好學習歷史；也有人調侃噴漆者沒有讀書，竟把「烈士」錯寫成「列士」。

▲▼香港反送中,915遊行。（圖／路透社）

▲香港反送中915遊行，引發各界關注。（圖／路透社）

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