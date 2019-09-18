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泰雅族文面國寶柯菊蘭病逝！徐耀昌赴部落弔唁、致贈慰問金

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▲▼文面國寶柯菊蘭病逝，苗栗縣長徐耀昌赴部落弔唁。（圖／翻攝苗栗縣政府）

▲文面國寶柯菊蘭病逝，苗栗縣長徐耀昌赴部落弔唁並致贈慰問金。（圖／翻攝苗栗縣政府，下同）

記者邱茀濱／綜合報導

居住在苗栗縣泰安鄉僅存的泰雅族文面國寶柯菊蘭，自5月開始就因肺炎住進大千醫院加護病房，但14日還是不敵病狀，最後因多重器官衰竭過世，享耆壽97歲。苗栗縣長徐耀昌得知後相當不捨，18日率相關局處長前往泰安鄉梅園村故居弔唁，並在靈前鞠躬致哀，也致贈家屬慰問金。

柯菊蘭生前接受訪談時曾說，「我們是真正接受過傳統泰雅文化生活的人，身為老人我只能說你們會寫字的年輕人，一定要將傳統的gaga用文字記錄下來，不要忘記泰雅傳統的gaga。我們走了就沒有文面人，未來的子孫將一代一代的出生，如果沒有文字記錄傳統的gaga，那你們就會像漢人一樣分不出是泰雅人了。」可以看見她對文面傳統消失的擔憂。

▲▼文面國寶柯菊蘭病逝，苗栗縣長徐耀昌赴部落弔唁。（圖／翻攝苗栗縣政府）

柯菊蘭登記於1923年出生，但族人說她晚報戶口5年，所以實際年齡可能超過百歲。她在14日上午6時6分因多重器官衰竭過世，隨後由大千醫院將她送回泰安鄉梅園天狗部落，依原住民傳統習俗辦理後續喪葬事宜。

對於柯菊蘭因病逝世，徐耀昌表示非常惋惜，將全力為苗栗縣最後一位文面國寶做最好的協助，順利走過彩虹橋，回歸祖靈懷抱。而徐耀昌18日率同社會處長楊文志、文化觀光局長林彥甫、縣議員黃月娥、泰安鄉長劉美蘭及代表會主席簡義成等人，到柯菊蘭的故居弔唁並瞻仰遺容，最後致贈家屬慰問金。

▲▼文面國寶柯菊蘭病逝，苗栗縣長徐耀昌赴部落弔唁。（圖／翻攝苗栗縣政府）

徐耀昌指出，柯菊蘭是唯一文面國寶，是至為珍貴的文化資產，她象徵泰雅族的文化與精神，國寶殞落讓人十分不捨，縣府也積極爭取中央相關單位核發慰助金，初步已有中央的原民會、文化部與縣政府、鄉公所等單位，協助分攤約25萬元喪葬費，並發放2至10萬元不等的生活補助金。而原民會將於21日告別式當天，頒發原住民專業一等獎章，褒揚柯菊蘭生前對原住民文化與其他事務的貢獻。

▲▼文面國寶柯菊蘭病逝，苗栗縣長徐耀昌赴部落弔唁。（圖／翻攝苗栗縣政府）

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