宣導加裝大型車行車視野輔助系統　黃偉哲：立志守護民眾安全

▲台南市政府與公路總局攜手推廣行車視野輔助系統，呼籲大型車輛應盡速加裝視野輔助系統，維護交通安全並避免受罰，以示守護大台南地區民眾生命安全的決心。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為降低台南地區車禍死傷人數，台南市政府與公路總局攜手推廣行車視野輔助系統，台南市長黃偉哲9月18出席宣導活動，實地體驗視野死角，並與公路總局陳彥伯局長一同呼籲，大型車輛應盡速加裝視野輔助系統，維護交通安全並避免受罰，以示守護大台南地區民眾生命安全的決心。





黃偉哲市長表示，為了降低台南市的A1、A2的交通事故，市府有必要宣導正確的交通安全知識，並協助中央推動政策來有效預防交通事故的發生。因應大型車輛的傷亡事故頻傳，為了改善駕駛的行駛視野，避免行駛時的死角造成遺憾，市府的公務車及工程車等大型車輛也會加緊配合，希望客運或貨運業者都能盡速完成安裝輔助系統，確保用路人與行人的生命財產安全。





黃偉哲強調，刮別人鬍子要先從自己的鬍子刮起，市府決定要先從公務車馬上裝、限期裝，不裝的就列入考核跟處分。市府公務車中大型車輛雖然不多，但是也一定要做好，市府如果公務車沒有裝設，交通警察看到照常開罰，優先開罰市府公務車輛，這個部分應優先處理。

台南監理站指出，大型車輛每年平均車禍達1500件，視野死角往往是肇事主因。此次中央與地方政府攜手合作，宣示大型車輛用路安全的重視與改善交通安全的決心。活動亦邀請貨運業公會、客運業公會、遊覽車業公會、車體公會，代檢廠聯誼會、駕訓班業者等代表參與，活動中並提醒用路人行駛於大型車輛旁邊或遇轉彎時，應特別注意大型車輛的內輪差與視野死角，應保持適當距離確保安全。





台南監理站提醒，自2020年1月1日，將把加裝行車視野輔助系統設備列入車輛定期檢驗項目，屆時未加裝者，將無法通過檢驗。截至今年年底，使用中大型車輛未裝設，或未曾受補助行車視野輔助系統設備者，均可向所在地監理機關申請，選擇裝設基準型、環景型、標準型的行車視野輔助系統，每輛可補助4000元，簡易型的行車視野輔助系統，每輛可補助1000元，敬請業者把握時間裝設設備。