嗆「教練車」開太慢！恐怖男逼車狂閃大燈　爆氣掏甩棍：我不怕警察

記者柯沛辰、陳玉／台中報導

台中一名胡姓駕訓班教練9日上午帶學員道路駕駛，但行經北屯區太原路三段時，疑因車速過慢，引起後方王姓駕駛不滿，接連閃大燈、開擴音器叫囂。胡姓教練見狀，立刻請學員停車，不料王男竟持甩棍下車咆哮，還嗆聲不怕警察，「我們義消都是流氓」。

當時胡姓教練指導學員路邊停車，行經太原路三段、祥順路口時，碰巧遇到路邊施工，停滿一整排工程車輛，因此放慢速度尋找車格。不過，後方王姓駕駛不滿教練車慢速行駛，不僅閃大燈逼車，開蜂鳴器，還用擴音器叫囂「會不會開車？打方向燈也不靠邊！」

▲王男怒持甩棍，作勢攻擊胡姓教練。（圖／東森新聞）

胡姓教練發現後，請學員停車等待，自己則獨自下車向王解釋，但王男怒不可遏，不斷當街咆哮。胡姓教練見溝通無果，無奈表示「我們如果有違規，不然就直接報警，請警察來處理這個問題」。王男一聽惱怒，竟回車上拿甩棍作勢攻擊，回嗆「我不怕警察」、「義消本身都是流氓，不要惹義消！」

王男同車的女性友人擔心事態擴大，立刻上前勸阻，王才開車離去。不料王男事後仍不罷休，竟打電話到駕訓班恐嚇，讓胡姓教練不堪其擾，決定向警方報案。

▲胡姓教練指控，王男事後打電話到駕訓班恐嚇騷擾。（圖／東森新聞）

第五警分局東山所長詹典儒證實，胡姓教練10日已到派出所製作筆錄，對王男提告恐嚇，但王尚未到案，後續將依法送辦。詹典儒指出，王男違法持用甩棍，可依《社維法》裁處；至於教練車臨停路中央、阻礙交通的部分，處300至600元的罰鍰。

另外，台中消防局查證王男義消身分，無論是現職、退職名冊，都查無此人，不排除王男是假冒義消。但確切案情仍有待王到案後才能釐清。

▲王男的女姓友人看不下去，上前勸阻、將人帶上車。（圖／東森新聞）