桃園航空城區徵公聽會展開　市府重視「補償及安置權益」

▲桃園航空城區徵公聽會展開。（圖／地政局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城計畫(機場園區及附近一期)土地區段徵收公聽會，正式展開，首場約有600多名民眾到場，民眾多數關心安置及配地權益與地價補償合理性等問題，市府地政局18日表示，會落實就近安置及先建後遷的原則，並規劃選配安置街廓、購買或承租安置住宅，提供居民多元的安置措施。

地政局說，航空城計畫已於7、8月間辦理83場次土地協議價購會議，附近一期及機場園區之民眾同意協議價購比例分別為1.6%、0.6%，顯見多數地主傾向參與區段徵收抵價地分配。市府及民航局規劃自9月17日至21日、9月24日至28日接續辦理10天、20場次的區段徵收公聽會，於10月底陳報土地區段徵收計畫，經內政部土地徵收審議小組審議通過後，航空城計畫即可進入區段徵收執行階段。

地政局說明，區段徵收公聽會主要向民眾說明區段徵收徵收目的及範圍、各項補償標準、抵價地比例及申領程序、安置計畫、預定期程及其他相關的權益內容，並聽取民眾的意見，以作為相關政策規劃及調整的參考。

對於民眾關心安置權益的問題，市府會落實就近安置及先建後遷的原則，並規劃選配安置街廓、購買或承租安置住宅，提供居民多元的安置措施。目前市府已著手規劃興建安置住宅，並依照居民實際需求，規劃不同坪數的安置住宅供居民選擇，售價的部分也會合理考量興建成本及居民負擔能力，以充分保障居民居住權益。