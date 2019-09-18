蝦皮新賣家前3個月成交手續費全免　商店街：同業效仿跟進

▲蝦皮購物推出「新家最蝦趴」廣邀新賣家入厝，希望在雙11開跑前吸引3萬名上以新賣家進駐。（圖／蝦皮購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

99購物節才剛落幕，拍賣及開店平台已開始備戰下半年電商旺季，繼商店街9月首推成交手續費0%的開店專案後，蝦皮購物也跟進拉攏賣家加入，主打新進駐享前3個月成交手續費全免，且不需開辦費及年費、減免金額無上限，而向來對打的商店街個人賣場認為這是「同業平台效仿跟進」。

為吸引更多賣家進駐，蝦皮購物宣布，即日起至10/13前，凡於其他電商平台已有個人賣場、過去從未在蝦皮開設賣場的新賣家，經資格審查確認後，不須繳交任何費用，即可享前3個月成交手續費全免優惠，且減免金額無上限。

蝦皮在99購物節之後緊接針對賣家祭出讓利的舉動，其實是鎖定接下來的雙11、雙12大檔，蝦皮認為，提升賣家數量能為消費者提供更多元的購物選擇，建立更完整的商品版圖，希望在雙11開跑前吸引超過3萬名新賣家駐站，讓下半年電商烽火點起來。

商店街營運長黃淑琳則指出，早在今年3月，商店街個人賣場即率各平台之先推出新賣家優惠，針對新加入的新賣家推出超過3個月的免收成交手續費；而最近一波則以商店街開店店家優惠為主，活動優惠期更是拉長到一整年。

商店街目前主要針對9月加入的新店家，開店營業的前12個月，每月營業額在20萬內，成交手續費就由平台買單，享有0%讓利方案，以目前收取2～5%成交手續費計算，一年最多可省下12萬元。黃淑琳提到，電商平台開店做生意省錢術藏在細節裡，商店街未來將持續讓個人賣場與開店商城兩種模式並行且相互連結，提供賣家與店家營運中最寶貴的人流、金流與物流。

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