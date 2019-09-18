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離譜！農曆春節護理之家放空城　無護理值班害住民休克死亡

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▲桃園市某護理之家去年農曆春節期間居然無護理人員值班，導致一位住民因病休克死亡。（示意圖／視覺中國／ＣＦＰ）

▲桃園市某護理之家去年農曆春節期間居然無護理人員值班，導致一位住民因病休克死亡。（示意圖／視覺中國／ＣＦＰ）

記者沈繼昌／桃園報導

真是太離譜了！桃園市某護理之家去年2月農曆春節期間，居然沒理護理人員值班，導致一名陳姓住民疑因無專業護理人員照顧，僅由一名不懂護理的外籍看護，導致陳最後休克死亡，家屬質疑院方明顯有過失，檢方18日偵結將黃姓負責人依過失致死罪嫌提起公訴。

檢方指出，依據衛生福利部護理之家設置標準，應該24小時有專業護理人員值班留守，但去年2月17日清晨6時許，適逢農曆春節期間，護理之家卻未安排護理人員留守，僅由一名外籍照顧服務員，負責照顧所有住民。

檢警調查，當天凌晨4時許，陳男身體出現不適，外籍服務員發現後，僅以氧氣瓶為陳男供氧，之後發現陳男不適狀況稍微紓解後，離開陳男房間照顧其他住民，接近清晨時，外籍照顧服務員為陳男送餐時卻發現怎麼叫都沒反應，趕忙向黃姓負責人求助，雖被緊急送醫但仍宣告不治。

檢方查出，護理之家雖有「掛名」人員，但部分護理人員卻未在護理之家上班，遇人手不足時會以掛名護理人員在場，但實際卻未安排護理人員留守，陳男身體不適時，沒有護理人員給予及時醫療協助，黃姓負責人顯有疏失，偵結依過失致死罪嫌，將黃提起公訴。

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