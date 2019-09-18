北京環球度假區2021年開園！將成全球最大環球影城 　設小小兵等7個園區

▲2200億打造北京環球影城，2021年上半年正式開園。（圖／翻攝北京環球影城官網）



記者邱茀濱／綜合報導

世界第5個、亞洲第3個環球影城將於2021年在北京正式開幕！據悉，北京環球度假區位於北京市通州區，建成後佔地約120公頃，度假村佔地約280公頃，而也會超越美國環球影城成為全世界最大的環球影城主題公園。

北京環球度假區17日在官方微博上發文指出，「以為等到天荒地老，其實2021就好。提前送上一份國慶70周年的禮物，期待北京環球度假區2021盛大開園！」

目前，北京環球影城主題公園已知景區共七個，包括好萊塢大道、侏羅紀公園、未來水世界、功夫熊貓、哈利波特、變形金剛以及小小兵（Minions）樂園等。

▲北京環球影城將於2021年開幕。（圖／翻攝微博／北京環球度假區，下同）



其實，北京環球度假區是由北京國際度假區有限公司所有。而北京國際度假區有限公司是一家由北京首寰文化旅遊投資有限公司和康卡斯特NBC環球下屬業務板塊，環球主題公園及度假區共同所有的合資公司，股權比例分別為70%和30% 。

北京首寰文化旅遊投資有限公司經北京市政府批准設立，主要支持北京環球度假區的投資、開發、運營及管理。其由五家北京市國有企業共同所有，其中包括北京首旅集團，其董事長段強也曾表示，即將建成的北京環球影城主題公園中將有三分之一的視覺場景突出中國IP元素。

他又說，未來，北京環球度假區內還將建設包括中國動漫、電影、藝術、文創等在內的文化產業聚集區及演藝小鎮，並會將美國比較先進的開發形式與中國元素有機結合。

觀看影片請點此

►不再眷戀青春，因為我持續擁有