當看護嫌薪水低！越籍看護來台10多天就落跑　海巡查獲送回國

▲▼逃離雇主家的越籍阮姓看護，躲藏在屋內角落房間，最後還是被查獲。（圖／第一三海巡提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

海巡署東部分署第一三岸巡隊配合祥安專案，於17日下午會同移民署台東專勤隊突襲查緝台東市中興路一處民宅，查獲1名阮姓非法逃逸移工，經調查阮姓看護來台僅10餘天，因要照護老人家又嫌薪水太低，索性不告而別逃離雇主家。全案已移送台東專勤隊收容並安排遣返出境。

第一三岸巡隊日前接獲線報後，多次派員前往台東市中興路一處出租套房現場觀察，發現經常有外籍移工出入複雜，鎖定一名疑似逃逸看護之越南籍移工，17日下午會同台東專勤隊至附近埋伏守候，然該名女子察覺有異狀，躲在民宅中遲遲不肯應門，海巡人員根據現場可疑跡象，所幸海巡人員憑藉查緝毒品及槍械走私之專業經驗，搜查可疑躲藏的角落，終於將阮姓看護緝捕歸案。

▲▼海巡人員聯繫阮姓看護雇主得知，阮姓看護因嫌薪水太低，來台僅短短十餘天，便惡意落跑。

經聯繫阮姓看護雇主，原來越籍看護來台應照護老人家，因嫌薪水太低，來台僅短短十餘天，便不告離家落跑，罔顧雇主看護的需求，所幸被海巡人員查獲，不讓惡看護逍遙法外。

第一三岸巡隊表示，非法僱用外籍移工，依就業服務法可裁罰新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰。5年內再違反者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。