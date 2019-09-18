　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

當看護嫌薪水低！越籍看護來台10多天就落跑　海巡查獲送回國

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼逃離雇主家的越籍阮姓看護，躲藏在屋內角落房間，最後還是被查獲。（圖／第一三海巡提供，下同）

▲▼逃離雇主家的越籍阮姓看護，躲藏在屋內角落房間，最後還是被查獲。（圖／第一三海巡提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

海巡署東部分署第一三岸巡隊配合祥安專案，於17日下午會同移民署台東專勤隊突襲查緝台東市中興路一處民宅，查獲1名阮姓非法逃逸移工，經調查阮姓看護來台僅10餘天，因要照護老人家又嫌薪水太低，索性不告而別逃離雇主家。全案已移送台東專勤隊收容並安排遣返出境。

▲▼逃離雇主家的越籍阮姓看護，躲藏在屋內角落房間，最後還是被查獲。（圖／第一三海巡提供，下同）

第一三岸巡隊日前接獲線報後，多次派員前往台東市中興路一處出租套房現場觀察，發現經常有外籍移工出入複雜，鎖定一名疑似逃逸看護之越南籍移工，17日下午會同台東專勤隊至附近埋伏守候，然該名女子察覺有異狀，躲在民宅中遲遲不肯應門，海巡人員根據現場可疑跡象，所幸海巡人員憑藉查緝毒品及槍械走私之專業經驗，搜查可疑躲藏的角落，終於將阮姓看護緝捕歸案。

▲▼逃離雇主家的越籍阮姓看護，躲藏在屋內角落房間，最後還是被查獲。（圖／第一三海巡提供，下同）

▲▼海巡人員聯繫阮姓看護雇主得知，阮姓看護因嫌薪水太低，來台僅短短十餘天，便惡意落跑。

經聯繫阮姓看護雇主，原來越籍看護來台應照護老人家，因嫌薪水太低，來台僅短短十餘天，便不告離家落跑，罔顧雇主看護的需求，所幸被海巡人員查獲，不讓惡看護逍遙法外。

▲▼逃離雇主家的越籍阮姓看護，躲藏在屋內角落房間，最後還是被查獲。（圖／第一三海巡提供，下同）

第一三岸巡隊表示，非法僱用外籍移工，依就業服務法可裁罰新台幣15萬元以上、75萬元以下罰鍰。5年內再違反者，處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣120萬元以下罰金。

ET快訊
生前傳訊「想跳海」　女老師「蹲路邊爆哭」...10天後成浮屍
就在家門口！颱風「塔巴」可能生成　離台最近時間點、下雨熱區出
快訊／檢查砲彈藥筒突然爆炸　國軍3士兵灼傷送醫
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

雲林老翁騎車逆向　遭「撞2次」身亡！腳踏車斷成3截

藍軍不歡迎大港來台南　拒絕用納稅人血汗錢去歌頌仇恨與髒話

當看護嫌薪水低！越籍看護來台10多天就落跑　海巡查獲送回國

花蓮七星潭發現死亡綠蠵龜　盾片數異常避免腐蝕先掩埋待研究

台東成功漁資源急遽下降！漁會攜手海巡放流1萬7千尾紅衫魚苗

宣導加裝大型車行車視野輔助系統　黃偉哲：立志守護民眾安全

2019全國運動會倒數30天　桃市府：已完成15處競賽場館修繕

2019桃園農業博覽會　36家企業和協會贊助約2,500萬

桃園航空城區徵公聽會展開　市府重視「補償及安置權益」

地震保命三步驟　「趴下、掩護、穩住」雲縣府建構安全健康城市

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

雲林老翁騎車逆向　遭「撞2次」身亡！腳踏車斷成3截

藍軍不歡迎大港來台南　拒絕用納稅人血汗錢去歌頌仇恨與髒話

當看護嫌薪水低！越籍看護來台10多天就落跑　海巡查獲送回國

花蓮七星潭發現死亡綠蠵龜　盾片數異常避免腐蝕先掩埋待研究

台東成功漁資源急遽下降！漁會攜手海巡放流1萬7千尾紅衫魚苗

宣導加裝大型車行車視野輔助系統　黃偉哲：立志守護民眾安全

2019全國運動會倒數30天　桃市府：已完成15處競賽場館修繕

2019桃園農業博覽會　36家企業和協會贊助約2,500萬

桃園航空城區徵公聽會展開　市府重視「補償及安置權益」

地震保命三步驟　「趴下、掩護、穩住」雲縣府建構安全健康城市

雲林老翁騎車逆向　遭「撞2次」身亡！腳踏車斷成3截

90%都做錯！女生「尿尿不要用擦的」　細菌炸滿…醫：難怪下體飄臭

高宇蓁「素顏站路邊」忙公事　美國出差半個月…曝CEO忙碌生活

中職／伯納點名鄭凱文　沒有他就沒有下半季領先

車上震不停！噁伯逼12歲女童口交再「忘情衝刺」　事後請吃甜不辣打發

秋冬來了食慾大開　不用餓肚，吃飯掌握2重點HOLD住身材

台南美食節邁入第9年　邀12位總舖師重現36道辦桌料理

藍軍不歡迎大港來台南　拒絕用納稅人血汗錢去歌頌仇恨與髒話

一銀啟用RPA虛擬行員　人工作業時間提升94％

亞足U16資格賽／中華首戰南韓下半場狂丟7球　0比10慘敗

地方熱門新聞

帥氣男入住背包客旅店　慘遭「豆..

快儲水！雲林縣斗六市近千戶19..

三峽國光青年社會住宅開跑

不二坊宣布公休4天！蛋黃酥代購..

憲兵特勤退伍　 期許晉升養蜂士..

陸生尋親　警憑「1張舊照」搞定

秋冬遊嘉義名字內含嘉、義加碼送

災害管理國際研討會7國代表齊聚..

營建公司主任　偕妻種產銷履歷紅..

檳榔妹「安全帶神裝」8條線猛勒..

《ETtoday新聞雲》最新民..

汽車汽油用盡　全家人「顧路」

嘉縣30日發放重陽禮金

女醫生開刀開錯手　3歲男童白痛..

更多熱門

相關新聞

成功漁資源遽降　漁會放流1萬7千尾紅衫

台東成功海域近年來魚資源急遽減少，成功鎮新港區漁會為復育沿海漁業資源，18日在成功鎮小港漁港流放1萬7,000尾俗稱紅衫的黃鱲鰺魚苗，海巡署東部分署特別派遣岸巡人員攜帶救生裝備協助，避免民眾於活動進行中時發生危險。

3幼犬困在消波塊海巡愛心急救援

短裙看護「病床勾纏」人夫　正宮抓包暴打

女看護上班10天落跑　險害失能阿公沒命

「夫+妻年薪70萬」他驚問有資格生三寶嗎

關鍵字：

照護老人薪水太低越籍看護落跑海巡專勤隊遣返

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

台索分手「交換生周末打包回家」美副總統拒見索總理

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

「UFO橫掃海平面」3影片流出　美海軍承認：是真的

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警守一整夜

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

1.3億風神等5年領牌了　後照鏡要百萬

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面