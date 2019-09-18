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賴品妤撞麥克風「一秒變雙馬尾」被笑爆　林昶佐：重看邁向1000次

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政治中心／綜合報導

民進黨18日召開中執會，確認新北市汐止區的立委由「太陽花女戰神」、林昶佐國會辦公室助理賴品妤參戰，然而她在對鏡頭90度鞠躬時，疑似有些緊張，不小心讓檯上的麥克風插進頭髮裡，鞠躬完畢抬頭時，又把麥克風的套子甩飛，引發外界討論。該畫面在網路上瘋傳後，除了網友各種洗版、PO梗圖，連立委林昶佐都留言笑稱，「重看邁向1000次」。

賴品妤早前擔林昶佐的助理，這次對上黃國昌辦公室的主任賴嘉倫，等於是黃國昌、林昶佐之間的「助理之戰」。對此，賴品妤強調，雖然黃國昌與賴嘉倫都十分優秀，但這一席「我來選才會贏」，一定會搶下關鍵的一席。

▲▼民進黨立委徵召發佈記者會賴品妤撞麥克風。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨立委徵召發佈記者會，賴品妤撞到麥克風。（圖／記者黃國霖攝）

值得一提的是，賴品妤疑似因為受到徵召太過激動，在記者會上對著鏡頭90度鞠躬，卻因為動作太大，讓檯上的麥克風插進她的頭髮裡，隨後又因為抬頭而導致麥克風套甩飛，場面相當逗趣，引起網友熱烈討論。

事件發生後，許多網友開始製作梗圖，到賴品妤的臉書留言。賴品妤隨後也發文說明「謝謝大家排山倒海的梗圖，各位鄉親的意見我聽到了」。林昶佐看到後，也在下方惡搞回應「妳是不是故意的」，讓眾人紛紛笑歪。

▲▼民進黨立委徵召發佈記者會賴品妤撞麥克風。（圖／記者黃國霖攝）

隨後，賴品妤又在粉絲專頁上分享記者會全文，強調自己對台灣有夢，要用年輕的衝勁，證明沒有台灣人辦不到的事情，「我們年輕，還保有堅守價值的熱情，和不向強權屈服的骨氣；但我們的歷練，也足夠讓我們能夠不盲動、不暴衝！」這次將從故鄉出發，竭盡所能堂堂正正的走入國會。

賴品妤也在文末提及自己撞到麥克風，「鞠躬五秒鐘，撞到麥克風QQ」。對此，網友們表示，「我聽到整個熱淚盈眶，結果麥克風讓我笑了出來」、「今天的鞠躬拯救了大家的一天」、「講得非常感動！但後面硬戳壞麥克風」、「撞到麥克風，我的眼淚瞬間收回」，林昶佐也再次留言「重看邁向1000次」。

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