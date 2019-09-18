「王老吉」欠「水蛙師」辦桌錢　公益擺宴300桌…周轉不靈遭追200萬

▲王老吉台灣代理商因展店過快周轉不靈，連舉辦公益辦桌都付不出桌錢。（圖為資料照／記者黃士原攝）

記者劉昌松／台北報導

在大陸擁有百年歷史的涼茶品牌「王老吉」，2017年授權台灣代理展店，隔年請來國宴御用主廚「水蛙師」張和錦，席開300桌舉辦「愛心公益辦桌」，卻遲遲沒付200萬元的辦桌費，事後王老吉傳出財務困難，遭催討也只付了100多萬元，2名王老吉台灣經銷負責人因此被控涉嫌詐欺，但台北地檢署認為全案屬民事糾紛，18日處分不起訴。

▲王老吉舉辦的公益辦桌提供涼茶喝到飽。（圖／翻攝1828王老吉良水鋪臉書）

大陸王老吉涼茶是在2017年由「王老吉茶館」代理來台，代理商先在台北新光三越開了「1828王老吉涼水鋪」旗艦店後，接連到桃園、台中、高雄等地展店，聲勢浩大，沒想到2018年底，就因為拓展太快，財務出現困難，不但爆出欠薪問題，如今還因積欠員工勞健保費300萬元，遭行政執行署追討，得以拍賣王老吉涼茶分期支付。

而本件王老吉欠辦桌錢案，是起因於2018年初，「1828王老吉涼水鋪」舉辦「乾爹吉祥宴 尾牙宴」，席開50桌成效不錯，因此決定同年7月22日再辦「乾爹吉祥宴 愛心公益辦桌」，不但大手筆租借花博公園場地，席開300桌，還主打請來知名的辦桌師傅「水蛙師」掌廚，吸引不少公益團體和民眾報名參加。

▲王老吉在大陸擁有百年歷史，來台展店2年卻積欠300萬元員工勞健保費。（圖／CFP）

只是公益辦桌活動結束後，負責桌食菜色的奇真百福公司遲遲收不到200萬元辦桌錢，幾經催討只拿回100多萬元，此時王老吉財務危機浮上檯面，奇真百福因此控告王老吉茶館2名前任負責人，涉嫌詐欺剩餘的尾款80多萬元。

王老吉茶館李姓前負責人到案喊冤，公司已經交給蘇姓女負責人，對辦公益桌或財務問題都不清楚，蘇女則坦承，公司的確周轉不靈，但保證一定會努力償還；檢察官考量，奇真百福還沒依約收到訂金，就去花博幫忙辦桌，事後催討也的確拿回部分款項，無證據顯示有詐欺犯意，認為全案應屬民事糾紛，處分不起訴李、蘇2人。

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