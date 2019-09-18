2019全國運動會倒數30天　桃市府：已完成15處競賽場館修繕

▲2019全運會倒數30天，鄭文燦要求市府組成專案小組進行場勘。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

睽違20年後，「2019年全國運動會」於10月19日至24日在桃園舉行。其中，帆船、划船、輕艇、桌球、武術、高爾夫、保齡球等部分競賽，由於天候或國際賽事時程安排等因素，已提前於9月16日陸續展開。市長鄭文燦18日要求市府組成專案小組進行場勘，巡視各競賽場地整備是否如期如質完成，務必提供選手優質的競賽環境。

鄭文燦指出，體育局應依選手使用場地意見，檢視器材設備是否到位，再次仔細進行場地驗證。此次全國運動會參賽團隊共計超過9,000人，請教育局協調各級學校全力配合接待工作等事宜，展現桃園舉辦大型賽事的實力。

▲▼體育局長莊佳佳說明全運會籌辦進度。（圖／市府提供）



副市長游建華表示，民國1999年第一屆全國運動會在桃園舉辦，睽違20年後，今年再次由桃園承辦，是全國唯一舉辦2次全國運動會的城市。在全運會期間，除了體育局及教育局，市府共有10多個局處參與，感謝各局處以及贊助企業全力支持2019年全國運動會賽事。目前有部分場館仍在進行修繕，將組成專案小組巡視各場館修繕進度及設備，持續督導工程進度順利完工。

體育局長莊佳佳表示，競賽場館部份，目前已有15處修繕完成，7處進入最後工程收尾階段，體育局將持續督導修繕工程順利完成。另如聖火傳遞、開幕典禮、選手之夜、獎牌獎座、選手風味餐、安全維護及後勤服務等項目，體育局與各局處一定會做好準備，提供所有參賽選手最優質的競賽空間。