台東成功漁資源急遽下降！漁會攜手海巡放流1萬7千尾紅衫魚苗

▲成功鎮新港區漁會為復育沿海漁業資源，在成功鎮小港漁港流放1萬7,000尾俗稱紅衫的黃鱲鰺魚苗。（圖／第一三海巡隊提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東成功海域近年來魚資源急遽減少，成功鎮新港區漁會為復育沿海漁業資源，18日在成功鎮小港漁港流放1萬7,000尾俗稱紅衫的黃鱲鰺魚苗，海巡署東部分署特別派遣岸巡人員攜帶救生裝備協助，避免民眾於活動進行中時發生危險。

活動現場新港區漁會也邀請小港地區忠孝國小約40名師生參與魚苗放流活動，放流魚種為大眾化的食用魚，但由於民眾需求增加而過度捕撈以及棲息地遭受污染，族群數量在近十年急遽下降，新港漁會及東部分署都期望此次活動能為維護海洋復育、漁業生態永續，投入一份心力。

▲小朋友在海巡人員的戒護下開心流放魚苗。

參與放流的忠孝國小的小朋友在海巡人員的戒護和指導下，開心的將魚苗放入岸邊海水裡，看著小魚苗游向大海説再見。小朋友高興的説：「自己生長的地方更要愛護」；也有小朋友有感而發説：「有聽爸媽説我們這裡魚越來越少也越來越小了。」

▲小朋友開心和魚苗說再見。

第一三岸巡隊呼籲民眾務必遵守不濫採、不濫捕、不濫用，三不原則，齊心為生態保育工作及漁業資源永續利用盡一份心力。若於岸際或周遭有發現不法或危安情事，請立即撥打海巡署118服務專線，海巡署將立即馳赴處置。