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台南2020預算未編列義消救災協勤費　議長郭信良向所有義消致歉

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▲因台南市2020預算未編列義消救災協勤費，台南市議長郭信良向所有義消致歉。（圖／記者林悅翻攝）

▲因台南市2020預算未編列義消救災協勤費，台南市議長郭信良向所有義消致歉。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會郭信良議長在第１次定期會中提案，請市府針對消防局編制所屬義消組織，編列救災協勤經費，獲大會決議通過，郭信良議長9月18日表示，經審視市府提出的2020年度總預算，卻未見編列義消相關預算，這代表他還不夠努力，為此要向全體義消人員致歉。

郭信良議長說明，綜觀六都對義消人員的各項補助經費，大致分為辦公費、協勤費、誤餐費、自強聯誼活動等項目，而台南市是六都中唯一未編有協勤費的城市。雖然台南市編列每次40元的出勤代金，但相較其他城市所編的協勤費，這筆出勤代金實在太過微薄。

據市府回函，如依議會決議，每個義消組織（每個分隊）每月編列1萬元的協勤經費，則每年預算將增加1548萬元。對此，郭信良議長表示，市府2020年歲出1005.80億餘元，較2019年歲出862.58億餘元，增加了超過143億元。義消人員長期協助消防局進行各項救災工作，維護市民生命安全，市府卻連1548萬元都不肯編列，令人失望。

郭信良議長指出，市府以減收房屋稅23億元為由，對議員們的建議及地方需求置之不理，然而市府的說詞令人質疑。郭信良表示，數字會說話，市府編列的2020年稅課收入（含房屋稅、土增稅、遺贈稅、菸酒稅及統籌分配稅）較2019年增加2.08億，即雖然房屋稅減收，但整體的稅課收入卻是有增無減，何來的歲收減少？郭信良鄭重呼籲市府懸崖勒馬，別再以單方面的資訊來搪塞大眾。市府應重擬2020年度總預算，好好地檢討，把對地方建設的建言納入總預算中，再向議會提出。

台南市政府指出，2020年度總預算案已送至台南市議會，對於郭信良議長及部分議員的意見，主計處表示為兼顧城市發展並遵守財政紀律，台南市政府有所為、有所不為，懇請府會共同珍惜人民血汗錢。

主計處表示，2020年度總預算案，歲出較2019年度預算增加143億2169萬1千元，主要係因前瞻計畫、中央補助及市配合款共計增加105億3405萬元。另警消人事費因應中央人力政策致增加8.2億元、提高清潔隊員獎金致須增撥勞工退休準備金差額2.6億元、配合辦理中央少子女化對策計畫增加6.5億元及6項社福津貼調整經費增加18.4億元。

市府對於議員的建議相當重視，其中農路改善經費增加1億2000萬元，並增列鄰長中秋節慰勞金每人每年1000元。其中預算編列以考量公共安全為優先，2020年度本府先行編列購置第二套歐式消防衣，都是為了基層消防員的生命安全。

市府強調，有關義消協勤津貼部分，因義消的辦公費每年都有編列，且有義消顧問贊助經費，因此暫無急需，未來將視財政狀況逐年納入考量。至於郭信良議長其他建議事項，因涉及龐大財政支出，恐增加市府財政負擔，主計處再次呼籲府會共同珍惜人民血汗錢，守護台南的財政紀律。

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