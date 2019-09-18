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2019桃園農業博覽會　36家企業和協會贊助約2,500萬

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▲2019桃園農博會獲36家企業和協會贊助

▲超秦企業（右）提供美味的歐式麵包及小農故事專題報導。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

今年邁入第3年的2019桃園農業博覽會，即將在9月28日盛大登場，市長鄭文燦18日表示，桃園農博今年的總經費是3.8億，市府編列1.8億，農委會補助2億，中央和地方共同合作打造農博品牌；尤其是感謝今年有36家企業、協會及學校，贊助金額近2,500萬，以實際行動鼎力支持桃園農博會。▲2019桃園農博會獲36家企業和協會贊助

鄭文燦說，今年參與農博的36家贊助廠商有：大同公司提供新創產品，展示智慧溫室及綠色能源；黑松公司為瓶裝水設計、印製瓶標；誠研科技提供即拍即印的照相體驗服務；永豐餘提供面紙、制菌清潔噴霧及紙製垃圾桶；達德能源搬來風力發電小學堂展品，提供環教活動體驗。▲2019桃園農博會獲36家企業和協會贊助

▲昇恒昌公司提供草地劇場蔬果大賽的互動演出。（圖／市府提供）

百分百汽車配件則是展示電動車；祥儀企業提供「科技寶」產品與機器人，讓大家認識機器人產業；國家中山科學研究院提供移動式綠能輔助山葵種(苗)培育系統，以及解說人員介紹智慧農業的科技導入；昇恒昌公司提供草地劇場蔬果大賽的互動演出；手信坊及蛋寶生技提供好吃的點心與伴手禮；3M提供創新科技材質的菜瓜布；國立臺灣海洋大學為農博示範綠能發電與節電的效果；阿克蘇諾貝爾公司則是提供功能性漆料，讓展場建築達到防水效果。▲2019桃園農博會獲36家企業和協會贊助

▲中山科學研究院提供移動式綠能輔助山葵種(苗)培育系統。（圖／市府提供）

另外，萬能科技大學贊助300張的好客食堂餐券；啟翔輕金屬科技提供餐具回收台及使用回收再利用的鋁合金製作的機器人；超秦企業提供美味的歐式麵包及小農故事專題報導；桔楊公司贊助茶飲；榮榮食品行提供滷味包；慈濟大愛科技提供環保再生相關製品，以及裝置藝術展覽；台灣山葉機車贊助電動機車提供參訪民眾抽獎；一卡通公司協助提供自動加值機、駐點人力；還有由中壢區漁會、桃園愛鯉協會、桃園海客協會、桃園石滬協會、高遠文化、通潤公司、溪和食品、玻金藝術、江麥海洋生物公司、玉晶光電及勝洋農場共同贊助「魚之新世界」展館設備、海洋生物、裝置藝術、石滬製作教學及相關介紹文案。

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