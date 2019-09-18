銀行看利率　兆豐銀：台不動、美下半年有1、2次降息

▲兆豐金。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

台灣央行明（19）日將召開理監事會議，利率動向受到外界關注。兆豐金今（18）日舉行法說會，表達了對利率的看法，認為台灣維持現有的利率政策比較大、美國則有1到2次的降息。

兆豐金表示，上一次央行調整降息是2015年9月到2016年的6月，當時環境是經濟表現不好，但目前第二季經濟表現不錯，且下半年的經濟表現會比上半年還要好，主計總處也預估，今年的物價還會小幅上漲，目前的經濟情況與當時情況。

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根據央行第2季理監事會議紀錄摘要顯示，利率歷史得低檔，激勵經濟效果有限，長期低利對於反而有不利影響；去年美國聯準會升息的時候，台灣並沒有跟進，所以降息壓力不大，維持機會還是比較大的。

美國聯準會(FED)在7月降息一碼，主要的原因是全球的貿易放緩、貿易政策不確定以及通膨疲弱。根據FED官員近期的發言顯示、利率期貨與同業的研究報告研究結果，兆豐金認為，FED下半年降息大約1、2次。

兆豐銀今年的放款策略，會保持「謹慎保守」包含對中國大陸的曝險等，不過台商回台投資，企業的資本支出融資需求，會對兆豐銀的放款有正面幫助，兆豐銀目前看好的產業包含半導體、PCB、電腦周邊設備製造業、機器設備製造業與通路業。至於海外分行美國與東南亞地區的分行表現與貢獻都不錯，所以預期下半年的放款餘額也會較上半年增加。