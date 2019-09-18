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韓陣營估贏10至30萬票？　國民黨：關鍵在郭粉流向

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▲▼韓國瑜新北二重疏洪道造勢,國民黨黨主席吳敦義與馬英九都前往站台。（圖／記者李毓康攝）

▲吳敦義、韓國瑜、馬英九。（圖／記者李毓康攝）

記者徐政璿／台北報導

鴻海創辦人郭台銘宣布不參選2020總統大選連署，讓藍營整合重現曙光。有報導指出，韓營初步評估，無論是藍綠對決或加上獨派呂秀蓮的三腳督，高雄市長韓國瑜可贏總統蔡英文10萬至30萬票。對此，黨務人士表示，現階段韓國瑜的民調落後蔡英文，要翻轉的關鍵在於郭台銘支持者的流向，若能成功整合「郭粉」，對韓國瑜的選情將會是一大進補。

有媒體報導指出，韓陣營重要幹部分析，前段期間有民調指出，藍綠對決不利韓國瑜，其實是拱郭台銘的操作；以去年底各縣市藍綠對決得票初估，郭董若不幫韓，也不會幫蔡，即使蔡政府有中央執政優勢，藍營也有15縣市地方執政優勢，22縣市整體贏約10至30萬票。

黨務人士表示，近兩個月選舉焦點是國民黨內亂，韓國瑜也不斷被檢視，反倒執政的蔡英文未受到嚴厲檢驗；如今郭台銘棄選，黨內邁向整合階段，但要翻轉民調的關鍵在於郭台銘支持者的流向，若能成功整合「郭粉」，對韓國瑜的選情將會是一大進補。

國民黨組發會主委李哲華則指出，民調起起伏伏，反應的是社會當時的氛圍，但韓國瑜的很多支持者，事實上可能是在民調沒辦法測到的，從過去的幾場的造勢動員來講，「非傳統式動員都可以那麼多人了」，這個基本上對國民黨的選情是有很大的信心。

李哲華說，目前整體區域聯合作戰都已經啟動，昨天在桃竹苗，今天到中彰投，禮拜五也要到高屏，一連串把這個競選、助選、輔選的三個體系做一個強力的整合。

韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，一方面推出政策，吸引與爭取選民認同，另一方面也努力整合所有藍營勢力，共同捍衛中華民國的未來，朝向「下架民進黨」的目標。目前對於選情，一步一腳印爭取認同與支持。估票只是一種選情評估的方式，會作為選戰策略的檢討，但不會影響既定的選舉步調。

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