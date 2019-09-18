兩岸電商協作聯盟成立　天貓、雲集拚年底賣10億人幣台灣好貨

▲台方、陸方兩岸企業家峰會在浙江省支持下，成立電商協作聯盟，協助台灣商品於天貓國際的電商平台販售。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／杭州報導

為媒合台灣商品藉由電商西進，陸方除近年力推「台商走電商」外，今（18日）上午，進一步宣布成立兩岸電商協作聯盟，邀天貓國際、雲集和融融好貨等，讓台灣商品於大陸電商平台販售，並打造「920就愛你兩岸台灣精品購物活動」，希望能比肩雙十一，年底業績目標10億元人民幣（約合新台幣43億元）。

▲兩岸電商協作聯盟成立。（圖／大會提供）

浙江．台灣合作周系列活動—兩岸電商協作高峰論壇今於杭州舉辦，台灣方面由曾任外貿協會董事長的王志剛，在兩岸企業家峰會台方理事長蕭萬長邀請下，擔任現代服務業及文化創意產業合作小組召集人，藉過去貿協5年於大陸舉辦34場台灣商品展經驗，與陸方兩岸企業家峰會理事長郭金龍、該小組召集人張鴻銘推進台灣商品銷陸。

張鴻銘指出，隨大陸經濟結構和消費市場轉型升級步伐的加快，逐漸從世界工廠發展為世界市場，兩岸經貿發展已從傳統的台商投資導向轉向市場拓展導向。因此，新型電子商務將成為兩岸商貿及產業融通的重要渠道，成為合作新藍海。

▲兩岸企業家峰會陸方理事長郭金龍（中）參觀將透過電商平台銷售的台灣商品。（圖／記者陳政錄攝）

王志剛說，過去他擔任貿協董事長期間，5年赴陸舉辦34場台灣商品展，吸引1100萬買主，創造1078億元人民幣的商機，因此本次藉由電商平台，可結合過往線下實體交易的經驗，增加業績。

他進一步表示， 9月20日，台灣幾十家品牌廠商將會登上雲集、天貓、考拉等跨境電商平台，跟全世界的消費者見面。同時，杭州作為大陸電商重鎮，亦將媒合多家台灣廠商代表前來交流、參訪。

▲王志剛。（圖／記者陳政錄攝）

論壇當天，包括陸方天貓國際、雲集聯合中國台灣網，以及樂利數位科技、軒鬱國際、台品國際集團等台灣企業發起了兩岸電商協作聯盟，為促成年底銷售10億元人民幣台灣商品業績目標，天貓國際、雲集和融融好貨將於9月20日同步推出「就愛你」兩岸電商台灣精品購物活動，力爭打造成可以比肩「雙十一」台灣優質、特色產品的購物狂歡節。

▼「就愛你」兩岸電商台灣精品購物活動，喊出年底業績要破10億元人民幣的目標。（圖／大會提供）

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