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iPhone 11週五開賣！電信三雄威秀拚場...送AirPods 2、3600元禮券

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▲電信三雄20日將齊聚信義威秀商圈舉辦首賣會。

iPhone 11將於本週五（20日）開賣，當天早上8點電信三雄將齊聚北市信義威秀商圈一級戰場拚場，為炒熱話題，中華電信加贈3,600元禮券，可折抵購機，限前100名；而台灣大哥大和遠傳都將加碼送Airpods 2無線耳機，送完為止。

中華電信表示，信義威秀門市開賣會將首度贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉，購買單機或綁約購機均適用。另外，10月31日前申辦「大4G購機方案」月繳999元以上資費，搭配iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，就有機會獲得Apple Watch Series 4 搭配One Number服務11個月，總價值18,689元，還有AirPods無線充電盒組，價值6,490元，各限11名。

iPhone 11 Pro本週五在各大電信開賣，並提供限額優惠。（蘋果官網）

▲iPhone 11 Pro本週五在各大電信開賣，並提供限額優惠。（蘋果官網）

台灣大哥大表示，台北威秀門市首發開賣，前30位申辦iPhone 11系列專案的果粉就送AirPods 2，前5位申辦iPhone 11系列搭配1,599型以上專案，再加送Apple Watch 4；另外，台北三創前10位，以及台中文心、高雄三多前5位申辦iPhone 11系列專案的果粉，也都能獲得AirPods 2，共計全台將送出50個。

iPhone 11較過去，多出了不同顏色款式。（蘋果官網）

▲iPhone 11較過去，多出了不同顏色款式。（蘋果官網）

遠傳表示，開賣當天信義威秀門市特別推出加碼早鳥禮活動，凡申辦999以上資費搭配iPhone 11系列的消費者，將可直接免費帶走AirPods 2，市價5290元，限量100名。此外，新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市6家指定直營門市也同步提供加碼早鳥禮，送完為止。

亞太電信則是與萊爾富超商合作，提供先前預購排隊前三名的用戶，以1分鐘時間在便利商店內瘋狂掃貨，掃貨的費用全數由亞太電信買單。另，現場將公布萊爾富會員專屬的亞太電信iPhone 11購機優惠。


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