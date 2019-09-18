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星展銀推無限卡搶頂級客！　爽住豪華飯店還可辦遊艇趴

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▲▼鎖定財富管理頂級客層，星展銀行今天宣布推出市場首張具感應式刷卡功能的金屬信用卡。（圖／星展銀行提供）

▲鎖定財富管理頂級客層，星展銀行今天宣布推出頂級無限卡，每消費5元即可累積1點，點數終身有效。（圖／星展銀行提供）

記者紀佳妘／台北報導

星展銀行（台灣）鎖定財富管理頂級客層，推出高階財管滿周年後，今（18）日宣布推出市場首張具感應式刷卡功能的金屬信用卡「星展豐盛尊耀無限卡」，每消費5元即可累積1點，點數終身有效，達到年度消費門檻，還可享有專屬的豪華遊艇社交饗宴及尊榮快速通關，滿足客戶在旅遊及社交往來的需求。

星展銀行總經理林鑫川表示，台灣高階財富管理市場具有相當大的成長潛力，去年推出「星展豐盛私人客戶」業務，同時設立「星展豐盛私人客戶」台北旗艦分行。在過去一年中，星展積極經營業務，陸續於台中中港和高雄四維設立服務據點，讓「星展豐盛私人客戶」服務範圍遍及北中南，為更多客戶帶來高規格的財管服務。

請繼續往下閱讀...

今年星展銀行針對高端財富管理客層，推出「星展豐盛尊耀無限卡」，每消費5元就能累積1點，點數終身有效，讓客戶能夠輕鬆兌換精選商品或是中華航空哩程。另在旅遊餐飲方面，提供如日勝生加賀屋、涵碧樓等多家台灣頂級住宿優惠與禮遇、精選飯店餐廳買一送一優惠，還有全台6間高球場優惠。

此外，海外也能享有全球100家包含文華東方酒店、半島酒店等五星飯店特殊禮遇，並貼心提供了2次亞洲指定城市和6次台灣機場的接送服務。

星展銀行消費金融處處長孫可基指出，這張卡提供高資產客戶在商旅住宿、餐飲、高球、健身房、社交等全方位尊榮服務與享受，也是首張提供社交權益服務頂級卡，累積年消費滿額，星展銀行將以卡友署名規劃專屬「星展VIP豪華遊艇社交饗宴」；海外年刷滿新台幣100萬元，次年贈送台灣環宇尊榮版快速通關1次，滿新台幣200萬元送2次。

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