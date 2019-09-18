2.49萬iPhone 11該不該敗？各大外媒評比總整理

▲iPhone 11系列將於本周五（20）開賣。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果新機iPhone 11系列將於本周五（20）開賣，已有部分記者及科技評論家搶先拿到實機並陸續發出產品開箱及評測。外媒普遍給予iPhone 11的電池續航及相機正面的評價，並建議仍拿iPhone 6等舊款型號的使用者購入新機。不過也有記者建議若手上的機款仍堪用，可再等1至2個新機周期。

以下為Business Insider整理各媒體對iPhone 11的評測結果：

《The Verge》建議考慮升級新款iPhone的消費者購入iPhone 11

科技網站《The Verge》主編帕特爾（Nilay Patel）在其評論中寫道：「iPhone 11非常棒，且在其他任何地方都非常好。」他表示，該機款本質上是2018年iPhone XR的升級版，但售價卻比iPhone XR剛上架時少50美元。除此之外，帕特爾還強調了iPhone 11的高電池續航及高質量相機，並稱其螢幕「絕對不小」。

不過他也指出，儘管iPhone 11 Pro配備了18W USB-C快充頭，但iPhone 11盒裝內卻仍是萬年如一的「5V／1A」豆腐頭，「這一點不太好。若蘋果不打算將整條生產線改為生產快充頭，那為了環境著想，它應該別再將5W豆腐頭放進盒子裡。很有可能，你的抽屜裡就不只一顆5W豆腐頭，我寧願在盒中看到3.5mm to Lightning的耳機轉接器。」

《USA Today》稱讚iPhone 11的續航時間，但認為沒有迫切換機需求者無須立即購買

《USA Today》科技專欄作家博伊格（Edward C. Baig）在其評論中對iPhone 11的電池續航讚不絕口，更稱該機款是「主流iPhone消費者最聰明的選擇。」他表示，若目前你手機已出現耗損的現象，iPhone 11是款值得購買的手機，否則他建議消費者再等等，「再等一個週期或兩個週期，到時再看看蘋果將端出什麼重大革新。」

《華爾街日報》同樣讚嘆iPhone 11的電池續航力，並稱其能持續一整天的大量使用

《華爾街日報》記者斯特恩（Joanna Stern）稱iPhone 11經一整天的使用，到了晚上11點30分仍有15%的電量。她推薦一直遲遲未升級iPhone的消費者購入iPhone 11，特別是那些仍在使用iPhone 6的人。

不過斯特恩也特別點出那些正在使用蘋果2年前發表的iPhone X的用戶所面臨的兩難處境。他們擁有最新款的設計，但在電池續航力、臉部辨識及相機技術方面都落後其他新的機款，「然而，若現在升級新機，又可能因此錯過明年預期中的5G版iPhone及更多的更新。」她建議消費者，「如果可以忍受的話，請繼續使用現有的手機一年，或購入iPhone 11，雖然它沒有iPhone X的OLED螢幕，但你可以先為明年的5G iPhone省些錢。」

《TechCrunch》稱讚了iPhone 11的夜拍功能，稱其曝光和顏色是「同類產品中最好的」

科技網站《TechCrunch》主編潘札里諾（Matthew Panzarino）指出，新機款以Haptic Touch取代3D Touch，對習慣3D Touch的用戶來說感覺很奇怪，但過去3D Touch的應用及效果仍與Haptic Touch相同，包括偷看iMessage或調整手電筒亮度、點選應用程式快捷等。

至於蘋果此次大肆宣揚的攝影功能，潘札里諾直接帶著孩子到迪士尼樂園實測。他寫道：「最棒的新功能是夜間模式，它能讓黑暗的照片變得非常明亮，...你甚至能把它當作夜視儀來用，當你用它拍下一些黑暗裡的東西時，螢幕顯示的東西會比你肉眼所看見的更多。」