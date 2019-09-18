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民進黨2020立委提名70人名單一次看　女性佔37%、碩博士78％

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▲▼總統蔡英文出席「中美洲獨立198週年紀念酒會」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文爭取2020連任，民進黨在立委方面也完成提名。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

面對2020立委選戰，民進黨18日完成佈局，共提名70人，男性佔44人、女性26人，平均年齡48歲，其中最年輕27歲。其中，現任立委參選者有46位、現任議員參選立委有8位、首次參選有9位、有參選公職經驗者有6位。

民進黨完成提名，根據統計，共提名70人，其中區域68人、平原1人、山原1人，提名率為88.61%，相較於2016年提名62人增加了8人，提名率也增加10.13%。

在性別分配上，這次男性參選人44人、女性26人，在女性提名方面，人數比2016年增加8人，佔比方面今年達37.14%，相較於2016年女性提名的29.03%增加8.11%。

平均年紀方面，民進黨提名參選人的年齡為48歲，其中最年輕者為出戰新北汐止區的賴品妤，年僅27歲。在學歷方面，碩博士人數為55人，比例達78.57％。

▼民進黨主席卓榮泰完成70位立委提名工作。（圖／資料照）

▲▼民進黨中常會,黨主席卓榮泰出席。（圖／記者季相儒攝）

在民進黨台北提名名單方面，第一選區（北投、士林）為吳思瑤、第二選區（大同士林）何志偉、第三選區（中山松山）吳怡農、第四選區（內湖南港）高嘉瑜、第五選區（中正萬華）禮讓無黨籍林昶佐、第六選區（大安區）謝佩芬、第七選區（信義松山）許淑華、第八選區（文山中正）阮昭雄。

在新北方面，第一選區（淡水八里三芝林口）為呂孫綾、第二選區（五股蘆洲）林淑芬、第三選區（新莊）吳秉叡、第五選區（樹林鶯歌）蘇巧慧、第六選區（板橋西區）張宏陸、第七選區（板橋東區）羅致政、第八選區（中和）江永昌、第九選區（永和、中和）蔡沐霖、第十選區（土城三峽）吳琪銘、第十一選區（新店深坑烏來）張銘祐、第十二選區（汐止金山萬里）賴品妤。

基隆市立委提名蔡適應、宜蘭縣立委提名陳歐珀、桃園市第一選區（蘆竹龜山）為鄭運鵬、桃園第二選區（楊梅觀音）為黃世杰、桃園第三選區（中壢）彭俊豪、桃園第四選區（桃園區66里）為鄭寶清、桃園第五選區（平鎮龍潭）為蔣絜安、桃園第六選區（八德大溪）則禮讓無黨籍趙正宇。

在新竹方面，第一選區（新豐、湖口、新埔、關西）為周江杰、第二選區（竹東、橫山、寶山、峨眉）為鄭朝方、新竹市則為鄭宏輝。在苗栗方面，第一選區（西湖銅鑼）為羅貴星、第二選區（苗栗公館）為徐定禎。

在台中方面，第一選區（大甲大安外埔清水）為蔡其昌、第二選區（沙鹿龍井大肚）禮讓台灣基進黨陳柏惟、第三選區（后里神岡大雅）則支持無黨籍洪慈庸、第四選區（西屯南屯）為張廖萬堅、第五選區（北區北屯）莊競程、第六選區（中西東南區）黃國書、第七選區（大里太平）為何欣純、第八選區（豐原石崗）翁美春。

南投方面，第一選區（草屯）蔡培慧、第二選區（南投市）陳癸佑；彰化縣第一選區（鹿港）為陳秀寶、第二選區為黃秀芳、第三選區（北斗二林西湖）為洪宗熠、第四選區（員林田中社頭）為陳素月。

雲林方面，第一選區（虎尾東勢北港）為蘇治芬、第二選區（斗六林內斗南）為劉建國；而嘉義縣第一選區為陳明文、嘉義市為王美惠；在台南方面，第一選區（新營柳營）為賴惠員、第二選區（七股麻豆大內）為郭國文、第三選區（安南）陳亭妃、第四選區（新市永康）林宜瑾、第五選區（安平）為林俊憲、第六選區（仁德歸仁）為王定宇。

高雄方面，第一選區（大社燕巢旗山）邱議瑩、第二選區（茄萣湖內岡山）邱志偉、第三選區（左楠）劉世芳、第四選區（大寮鳥松）林岱樺、第五選區（三民苓雅）李昆澤、第六選區（鼓山鹽埕）趙天麟、第七選區（鳳山）許智傑、第八選區（前鎮小港）賴瑞隆。

在屏東方面，第一選區為鍾佳濱、第二選區為莊瑞雄；而花蓮縣為蕭美琴、台東縣為劉櫂豪、澎湖縣為楊曜、連江縣為李問；至於平地原住民則提名陳瑩。

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