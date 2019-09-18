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55元「平價黃金組合」組隊完成！全聯搶當全台最大現烤麵包王

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▲▼全聯麵包咖啡 。（圖／業者提供）

▲在台灣本地生產的冷凍麵團原料，仍會使用與日本阪急BAKERY相同原料，而其他副食材使用台灣在地食材。（圖／示意圖／資料照）

記者曾婉婷／日本報導

為搶攻600億白金烘焙商機，全聯積極拓展現烤麵包版圖，自2016年即與阪急BAKERY技術合作，並於去年還與日系H2O RETAILING株式會社成立合資公司「全聯阪急麵包股份有限公司」，預計在2020年底在全台門市導入30元現烤麵包，挑戰國內最大現烤烘焙通路。同時，25元的現煮咖啡也將全面販售，等於55元「平價黃金組合」組隊完成，期望帶動業績成長持續坐穩超市龍頭寶座。

為持續穩坐超市龍頭寶座，全聯這兩年以烘焙、甜點與熟食做為超市差異化戰略武器，除了自有品牌甜點We Sweet受到網友喜愛，其與阪急合作的現烤平價麵包，也獲得不少婆婆媽媽青睞，不僅帶來業績更有「帶路貨」的功能。業者指出，2019年截至7月底，共賣超過324萬個麵包，創造近8700萬元。預計全台門市導入後，每年約可創造20億元業績。

國內四大超商已達上萬家規模，加上全聯約有一千家店，以及家樂福、大潤發等量販店，還有家樂福旗下的便利購超市、頂好、美廉社等業者競爭下，如何在各大通路間找出不同的行銷策略，才能吸引更多消費者上門消費，同時帶動業績更往上成長。而全聯雖然去年整體業績將近1200億元，但今年則要挑戰更高目標的1300億元。

▲▼全聯麵包咖啡 。（圖／業者提供）

對此，全聯首先端出的首個差異化戰略武器，就是與日系H2O RETAILING株式會社成立合資公司「全聯阪急麵包股份有限公司」，其股本共2.6億元，由全聯出資51%、H2O RETAILING株式會社出資49%，並自建冷凍麵團廠，向下延伸麵包烤焙廠，全台有11個。白木屋工廠改造後預計11月正式稼動，每日可生產25萬粒冷凍麵團。

全聯指出，自2016年開始與阪急BAKERY技術合作，引進獨家授權的冷凍麵團，但因日本麵團都是進口來台成本過高，幾乎賣一個賠一個，因此之前都是測試階段，但後續白木屋工廠啟動後，即可透過技術指導直接在台灣工廠製作冷凍麵團，後續配送到烤焙廠、代烤廠烘烤後，再送至門市。而後續透過全聯阪急麵包股份有限公司的成立，估計可降低30%成本，品項數也能從49種增至60種。

全聯表示，目前有現烤麵包的門市不僅業績較導入前成長2.71倍外，來客數也可較一般門市多約一成。因此，除了看好現烤麵包能有「帶路貨」的功能，今年也將積極拓展現煮咖啡門市，不僅花費上千萬購買最新咖啡機設備，還找來咖啡師合作，調配咖啡口味為一般消費者都能喜愛，而且目前咖啡豆成本比超商多80%，售價卻便宜30%，希望消費者來全聯喝咖啡像是邊消費邊喝奉茶概念。

▲▼全聯麵包咖啡 。（圖／業者提供）

全聯目前全台共有130家門市販售現烤麵包，合資麵包工廠啟動前，則會有135間門市販售，今年將增加至255店，並預計明年每家門市都會導入。目前麵包工廠將引進4台法國進口攪拌機，廠內規劃2條自動冷凍麵團生產線。業者表示，除了買下白木屋廠房，目前也添購設備約3億元，整體已砸下約15億元投資，而未來也不排除導入手工麵包，並依據不同商圈屬性導入適合商品。

目前全聯現烤麵包導入130家門市中，已經嘗試超過100種口味變化，且每個月都還會開發出4種新口味，熱銷前三名分別為，丹麥菠蘿麵包、帕瑪森起司燒麵包、閃電泡芙等，其中販售超過20萬個的丹麥菠蘿麵包，更是台灣研發後紅回日本上架販賣的商品，現在阪急麵包工廠每個月可產出一萬個丹麥菠蘿冷凍麵團。

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