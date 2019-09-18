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驚悚畫面曝光！貨車連撞8車釀1死4傷　10歲男童「雙腳遭夾」命危

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記者陳玉／台中報導

台中21歲陳姓中型貨車駕駛，下午4點多行經潭子區中山路一段，疑似疲勞駕駛，先追撞前方1輛小貨車、2機車後，2車再撞入民宅，並擦撞到路旁汽機車，造成4人受傷、1人死亡。根據附近檳榔攤的監視器畫面，貨車高速衝撞前方貨車，導致車頭幾乎全毀，畫面相當驚悚。

▲▼台中車禍。（圖／記者陳玉翻攝）

▲台中貨車車禍畫面曝光，肇事貨車車速快到畫面幾乎看不清楚。（圖／記者陳玉翻攝）

台中市消防局下午4點多獲報有車禍，到場見有5名傷者，其中2名30歲、40歲的女性機車騎士均為肢體擦傷，陳姓中型貨車駕駛肢體擦傷，而坐在中型貨車副駕的10歲男童的雙腳遭車門夾住受困、意識不清，另一名50歲小貨車男駕駛額頭腫，也失去意識，經送醫後傷重不治。

▲▼台中車禍。（圖／記者陳玉翻攝）

▲車禍撞擊力道猛烈，導致貨車車頭幾乎全毀。（圖／記者陳玉翻攝）

這起車禍就發生在一家檳榔攤前，根據現場監視器畫面，陳姓中型貨車駕駛先追撞前方小貨車、2機車後，2輛貨車失控撞入民宅，並擦撞到一旁路邊停車及3台機車，現場散落汽車零件、玻璃碎片，檳榔西施目擊整起車禍發生，嚇得當場從椅子上跳了起來，衝出門外查看並報警。

▲▼台中車禍。（圖／記者陳玉翻攝）

▲這起車禍造成1死4傷，警方目前正積極調查，以釐清相關肇責。（圖／記者陳玉翻攝）

警方初步調查，21歲陳姓駕駛並無酒駕，疑似疲勞駕駛才會釀禍，目前排除路況中，詳細肇因還需釐清，請用路人行經時務必小心駕駛。

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