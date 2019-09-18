千輛重機9月28日西螺大會師　戲說西螺漫遊小鎮

▲「2019 全國重機大會師 戲說西螺」活動，將號召1500 輛重機共同參與。（圖／西螺福興宮提供）

記者傅誠／雲林報導

由社團法人中華民國大型重型機車經營同業促進會所舉辦的「2019 全國重機大會師─戲說西螺」將於9月28日隆重登場，屆時將有近1500輛重機湧入西螺小鎮，有趣的西螺老街藏寶圖帶你遊西螺，還能摸彩把重型機車帶回家喔！

重機車全國促進會理事長洪宗寶表示，西螺是一個對重機友善的美麗小鎮，社團歷年來都選擇在西螺舉辦全國性大會師活動。希望透過全國性車聚活動，讓更多的車友認識充滿熱情的西螺。此次活動將與西螺信仰中心「西螺福興宮」和「財團法人雲林縣螺陽文教基金會」一起籌辦「2019 全國重機大會師 戲說西螺」活動，將號召1500 輛重機共同參與。

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西螺福興宮董事長楊文鐘表示，每年西螺媽祖太平媽遶境大會香起駕時，車友都會來護送媽祖出城，與全促會接觸之後了解是用心的優質團隊，不但素質好，更宣導交通安全相關規定，讓民眾對重機改觀，期望這場活動能帶動西螺觀光，推廣西螺在地名產與文化。

全促會更利用這一次的機會舉行「國道安全駕駛」教育，期待未來國道開放時，重車騎士們能準備好，安全無虞的行駛國道。摸彩活動中也將抽出一位幸運車友，可以獲得進口FZS150重型機車一部。