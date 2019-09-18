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南山人壽又出包　董事長杜英宗被停職　尹衍樑投資老是出問題

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▲▼金管會召開「壽險業負責人座談會」，南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

▲南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者湯興漢攝）

財經中心／台北報導

斥資百億元卻問題重重的南山人壽「境界」新系統，金管會17日直接點名南山人壽董事長杜英宗未善盡督導之責，嚴重影響保戶權益及公司正常營運，裁罰停職2年。歸納而言，杜英宗從境界專案啟動到修補改善，所有流程都「連環失控」，管理方針連金管會都感到錯愕。

南山人壽「境界成就計畫」系統專案早在2014年4月宣布建置，啟動進度嚴重落後，還追加更大的金額，從最初公布的37億元加到金管會裁罰文公布的101億元，預算追加龐大。金管會認為，杜英宗在重新議約「境界」系統並調整合作模式時，並未尋求外部專家意見與審慎評估，決策也失當。

南山人壽停止舊資訊系統後，隨即在2018年9月10日上線「境界」新系統，然而，系統並非採取新舊雙軌並行，導致新系統出現問題時，影響公司運作穩定性，今年4月爆出超過15萬張保單出現諸多問題，投資型保單更是重大災情。

金管會、南山人壽、南山人壽工會前後開兩次協調會，杜英宗也曾提出具體改善規劃，還允諾6月底前穩定系統運作。豈料，第三方認證機構於7月查核驗證後，仍發現南山新系統有錯帳與系統故障的相關問題。

▲▼南山工會今天下午集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，期盼主管機關能依法進行處置。（圖／記者紀佳妘攝）

▲南山人壽企業工會集結逾百位保戶、業務員赴金管會陳情，期盼主管機關能依法進行處置。（圖／記者紀佳妘攝，資料照）

▲▼南山人壽董事長杜英宗。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲南山人壽頻頻出狀況，董事長杜英宗難辭其咎。（圖／資料照）

如今，金管會裁罰杜英宗停職2年，南山人壽在停職期間，也不能支付或給予杜英宗任何形式的報酬與福利，更不能再參與公司的決策。南山人壽今年已經吞下了7張金管會罰單，裁罰金額共計4860萬元，加上南山產險被罰的600萬元，母子公司合計受罰共5460萬元，竟然占去整體今年保險業罰鍰逾半，南山人壽的經營管理顯然出了大問題。

南山人壽企業工會認為，金管會的處置太遲，因為督促保險業者在新系統建置轉換上線過程中，如何建立一套讓保戶及業務員信任的電腦系統，似乎錯失了「黃金處置時機」。對於保戶和業務員而言，就在金管會懲罰過後，南山人壽的舊系統也無法回來了，新舊系統難以比對，也不可能並行，最後還是留下了錯誤百出的「境界」系統。

「境界」系統原先計畫成為全球獨一無二的保險IT系統，保戶端的需求分析、建議書、保單申請、核保、契約履行及各種理賠服務，都可以成為南山人壽保險服務的「一條龍串聯」。豈料，新系統上線的這一年，卻出現諸多錯誤，有保戶的戶頭憑空匯入百萬元理賠金，甚至有保戶在保單滿期前，被通知保費未繳、保單失效。

金管會要求「保戶權益一個都不能少」，南山人壽卻嚴重流失保戶的信任，再加上業務人員與工會罷工、公司違反《勞基法》遭裁罰，都讓各界好奇，南山人壽內部管理到底出了什麼問題。

天下雜誌撰文指出，自境界系統上線以來，金管會去年起，一天最高峰會收到20多件南山保戶的申訴信，這讓顧立雄很火大。他曾在一次與南山人壽召開的會議上當面數落杜英宗，金管會保險局少少的人，光處理南山人壽的問題，其他事都不用做了。因此，金管會才要求南山人壽花錢，找第三方獨立機構查核

報導提及，8年前，潤泰集團總裁尹衍樑透過子公司潤成投資控股公司，從美商AIG手上買下南山人壽。找來在投資銀行界響噹噹的杜英宗，當時杜英宗意氣風發地說：「要把南山變成全方位、道道地地的本土保險公司。」但此案仍出現三大錯誤:

錯誤1：專案規劃的野心太大
錯誤2：需求訪談不夠仔細，專案預算失控
錯誤3：領導人強勢，團隊專業能力不足

潤泰集團,尹衍樑（圖／路透社）

▲潤泰集團總裁尹衍樑（圖／路透社，資料照）

2011年1月，潤泰集團總裁尹衍樑與寶成集團總裁蔡其瑞合資的潤成投資公司，以21.6億美元（約新台幣639.4億元）自美國國際集團（AIG）取得南山人壽97.57%股權。南山人壽進入新時代，尹衍樑還延攬此案的財務顧問「投資銀行教父」杜英宗，擔任南山人壽副董事長。

如今，掌舵的關鍵人物杜英宗被停職，再加上南山人壽前總稽核楊玠青3年內不得再任總稽核、前南山人壽總經理許妙靜4月已被停職也不確定能否在10月回去，高階主管只剩代理總經理范文偉撐盤，南山人壽的未來也成了謎團。

尹衍樑去年接受鏡週刊專訪時，曾說對杜英宗經營南山讚譽有加，但隨著南山人壽狀況不斷，遭金管會出重手懲處3千萬元，尹衍樑用人眼光，也不免讓人質疑。

事實上，這不是尹衍樑第一次投資出狀況，以往，潤泰集團旗下的潤泰全球，也曾在2012年入主全球一動，該公司董事長何薇玲與夫婿同年向尹借款1.8億元，雙方原是合夥關係，但卻因投資WiMAX慘賠，雙方鬧翻，尹衍樑也翻臉向法院申請法拍何薇玲夫婿名下的「元大栢悅」頂樓戶，轟動一時。

潤泰全球累計投資全球一動約15億元，也得認列投資虧損，小股東也只能無奈吞下大股東的決策失利。

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