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iPhone開賣搶電信優惠　五大各祭優惠圈果粉

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▲▼iPhone 11 &amp; iPhone 11 Pro Max。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone開賣，五大電信趁iPhone開賣檔期，推出排隊好禮圈果粉。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／綜合報導

iPhone 11、iPhone 11 Pro，以及iPhone 11 Pro Max三款新機將於本週五（20日）早上八點正式開賣，五大電信自然不會錯過iPhone開賣檔期，紛紛推出排隊好禮，來回饋忠實果粉。

中華電前100名加贈3,600元優惠券
本次的iPhone開賣，中華電將在台北信義威秀服務中心，舉辦「iPhone 11全機型首賣會」。為回饋忠實果粉，中華電將於開賣會現場大方贈送3,600元優惠券給前100名排隊的果粉。民眾只要於2019年10月31日前持優惠券至中華電信門市購買iPhone 11全機型任一款、Apple Watch Series 5 GPS版，或上述機型與AirPods無線充電盒版合購，皆可再享3,600元購機優惠，無論新申辦、攜碼、續約購機，或5年以上客戶購買單機均適用。

另外，為滿足果粉一次擁有蘋果產品的渴望，中華電信亦包裝了超值的合購優惠，只要到中華電信門市購買iPhone 11全機型，即享Apple Watch搭配指定資費合購優惠最高現折2,000元，或AirPods無線充電版優惠價5,990元（原價6,490元）。

台灣大北中南AirPods 2大方送
而台灣大將同步於全台北中南共4家旗艦門市舉行開賣活動，大方送出共50個AirPods 2，給熱情的果粉。為了滿足果粉「無痛換機」的需求，台灣大在開賣日同步祭出「好價在」專案，消費者在合約期間，不但擁有手機保險，換機時，無論外觀刮痕、掉漆，皆保證以50%的價格回收，堪稱是iPhone手機史上「終極抗跌」的解決方案。

台灣大9/20早上8時於台北威秀門市首發開賣，現場除有精彩活動外，前30位申辦iPhone 11系列專案的果粉就送AirPods 2，前5位申辦iPhone 11系列搭配1,599型以上專案，再加送Apple Watch 4；同時，台灣大更準備神秘大禮給第一位申辦iPhone 11系列新機的果粉。另外，台北三創前10位，以及台中文心、高雄三多前5位申辦iPhone 11系列專案的果粉，也都能獲得AirPods 2，共計全台將送出50個AirPods 2。

遠傳祭出買iPhone 11系列樂享1+1
遠傳將於本周五9/20上午8點起正式開賣iPhone 11/ iPhone 11 Pro/ iPhone 11 Pro Max及Apple Watch Series 5 GPS版本，而廣受果粉青睞的綠色、紫色及夜幕綠三種新色，遠傳門市也現貨供應！開賣當天遠傳「信義威秀門市」特別推出加碼早鳥禮活動，凡申辦999以上資費搭配iPhone 11系列的消費者，將可直接免費帶走最新AirPods 2（市價5,290），限量100名。

此外，新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市6家指定直營門市也同步提供加碼早鳥禮，只要購買iPhone 11系列搭配指定資費，免費擁有最新AirPods，數量超過百台送完為止。開賣首三日(9/20~9/22)再加碼來遠傳購買Apple原廠指定配件加價購85折。

9/20開賣當天，只要至遠傳7間指定門市(信義威秀、台北資訊園區、中壢新生、逢甲福星、三重正義、台南民生及高雄林森門市)，申辦999以上資費搭配iPhone 11系列，不用錢立馬擁有最新AirPods (市價$5,290)，數量超過百台送完為止！擔心搶不到早鳥禮的果粉也免驚，凡10/31前申辦iPhone 11「樂享1+1方案」也可用超優惠的價格帶走最新AirPods。

亞太出奇招　便利商店掃貨不用錢
而亞太電信提出了一個有趣的構想，那就是提供此次預購排隊前三名的用戶，1分鐘時間在便利商店內瘋狂掃貨，掃貨的費用全數由亞太電信買單，而後再安排專人將全新手機iPhone 11送達活動現場進行交機儀式，現場同時會公布萊爾富會員專屬的亞太電信iPhone 11購機優惠。

亞太電信本次的iPhone開賣地點也相當有趣，將辦在台北市政府B2萊爾富便利商店市府店；當天將會提供16日預購活動前三名消費者1分鐘的時間，在萊爾富店內掃貨，時間內所掃到的商品都將由亞太買單。

亞太會有此一構想，應是為了拉抬與萊爾富合作的聲勢，搭上iPhone開賣熱潮，以有趣的掃貨活動，帶出萊爾富會員專屬的亞太電信iPhone 11購機優惠。

台星排隊前20名「月租999 iPhone 11不用錢」
台灣之星則是將於台北市信義區Neo19前廣場舉辦「iPhone 11開賣活動」；且為了歡慶新iPhone正式開賣，台灣之星現場加碼送出前20名，不用登記、免抽獎即可取得「月租999 iPhone 11(價值24,900元)不用錢」中獎資格(惟仍須申辦月租999(含)以上專案且綁約36個月者，方得領獎)。

此外，台灣之星也感謝消費者工作日一早來到開賣活動，為回饋果粉的支持，除上述提及的前20名外，自21名起，凡至活動現場，除原先「每4人就抽1人」，申辦月租999資費方案，綁約36個月，iPhone 11不用錢，還可享現場果粉專屬優惠，Yahoo奇摩購物金2,000元大方送，完全不限量。

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