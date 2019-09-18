台灣人赴陸失蹤3年149件　海基會：其中67件「毫無音訊」

▲枋寮鄉政顧問李孟居。（圖／翻攝自臉書）

記者蔡紹堅／台北報導

屏東縣枋寮鄉政顧問李孟居上月被大陸以「涉嫌危害國家安全」拘留，海基會發言人蔡孟軍18日表示，海基會獲家屬請求至今，四度發函向海協會詢問，但都未獲具體回應；另外，南台灣兩岸關係協會聯合會主席蔡金樹去年7月失聯，至今也未獲陸方回覆，下落不明。

據海基會法律處的統計，從2016年5月蔡政府執政以來，海基會共受理149件國人在陸失聯陳情案件，其中有67件沒有音訊，無法確認行蹤，包含蔡金樹在內。

人在中國大陸失去音訊聯絡，各種類型都有，並非只有涉國安因素而被關押。在失聯狀態下無法確定情況，有可能是被陸方要求行政協處，一段時間不能跟家屬聯絡，後來得又聯絡上。

▼學者蔡金樹失蹤超過一年。（圖／翻攝蔡金樹臉書）

另外，海基會日前舉辦「2019大陸台商秋節小型座談會」，出席總人數超過300人，其中台商約150人，除台企聯李政宏總會長及幾位台企聯常務副會長、片區負責人等重要幹部出席外，多地台商協會會長也都有參與。

蔡孟軍指出，出席台商普遍關切「禁止中共政治代理人」修法的議題，認為修法沒有迫切性，希望政府能明確界定範圍與定義，化解台商疑慮，也希望海基會能持續反映台商心聲，協助台商、為台商爭取權益。

蔡孟軍表示，海基會秘書長姚人多在會中表達海基會已盡一切努力為台商反應心聲，也與相關部門作溝通與說明，政府相關單位都了解台商的疑慮。陸委會主委陳明通也公開請台商放心，對台商訴求給予正面回應。

此外，台商也關心明年大選及春節兩岸航班與機票問題，對兩岸重複課稅、增進兩岸青年交流等議題表達意見。

▼海基會副秘書長兼發言人蔡孟君。（圖／海基會提供）