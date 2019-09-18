交部拍板客運票價可漲17.17%！首給補貼換「凍漲」　每年要花3.18億

▲客運票價核定可漲17.17%，但政府將補貼業者調漲差額，讓票價繼續凍漲。（圖／記者姜國輝攝）

記者賴文萱／台北報導

公路客運去年7月提出營運18項成本調漲案，申請票價核定上限調漲30%，交通部日前核定，運價可漲17.17%，每人每公里基本運價從2.97元漲到3.48元，預計9月底、10月初上路。不過，交通部首度將補貼調漲票價給業者，由政府支出，每年約補貼3.18億元，不會增加民眾負擔。

公路客運業者根據18項成本指標喊漲票價，交通部長林佳龍先前指出，經營成本越來越高，服務人數搭載率，剩下捷運、公車走的路線，偏遠困難路線當然比較少，是果不是因，認為未來客運路線申請，應要用賺錢的路線搭不賺錢的路線。。

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▲林佳龍4月時就拍板將採補貼凍漲客運票價，不增加弱勢旅客負擔。（圖／記者李毓康攝）

他當時也強調，政策誘因、鼓勵要搭配，應該要照顧弱勢者，如果路線沒人走票價又提高，搭的人就是經濟困難的老人跟學生，漲價一年差2億，政府應該用補貼的方式，不讓公路客運票價增加民眾負擔，縮短城鄉差距。

交通部日前正式核定票價調漲案，運價可漲17.17%，每人每公里基本運價從2.97元起漲到3.48元，預計9月底、10月初上路，但政府也將對票價差額給予補貼，經計算客運調漲後，每年政府須補貼金額約3.18億元，等於每人次乘客補貼2.3餘元。