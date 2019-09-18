就是愛妳！研究生偷拍女同學浴照　噁心傳訊：交換條件

▲研究生在租屋處偷偷拍下愛慕女同學的沐浴照（示意圖／達志）



突發中心／高雄報導

高雄一名簡姓研究生在桃園租屋時，愛慕一名租屋處的女同學，並在她洗澡時躲在浴室走廊持手機偷拍，之後再用Line私訊對方傳照，威脅要更多照片，還說「沒有其他理由，就是愛妳」等語，讓女同學嚇到向警方報案，檢警偵辦後橋頭地院法官依照妨害秘密罪及強制未遂罪判簡男拘役60天，得以6萬元易科罰金，全案可上訴。

判決指出，簡姓男子跟跟被害女子是大學同學，分別在桃園租屋，105年時簡男看到對方準備到3樓浴室洗澡，就在走廊外用手機拍下女同學的沐浴照片，留作珍藏；隔年6月簡男用LINE傳入裕照給對方，威脅交出更多照片，還說「交換條件囉」、「幾張妳的照片就好，就這麼簡單」。。

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被害女同學嘗試打電話確認簡男身份，但簡男未接聽，女同學又傳訊：「你不接沒關係，我可以去備案。」、「給我理由」，沒想到簡男竟回「沒有其他理由，就是愛妳」、「不接受？封鎖我了嗎？不回應就是不接受囉？我還有很多，放心。」女同學趕緊報警提告。

橋頭地院法官審理時認為，簡男拍攝被害人私密照片恐嚇對方，但他是以此手段威脅更多自己的照片，且最後沒有達成目的，且簡男事後坦承犯行，目前仍在研究所就學中，依照妨害秘密、強制未遂等罪嫌判拘役60日，得易科罰金6萬元，可上訴。