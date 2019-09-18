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開車撞飛弟夫妻險死　他獲賠70萬：這輩子不願再與哥扯上關係...不上訴　

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記者羅志華／台北報導

台北市男子吳憶建與弟弟因房產糾紛鬧翻，他不滿法院將房子判給弟弟，竟於2017年9月間趁弟弟出庭返家時，開車衝撞弟弟及弟媳；弟媳被撞飛將近1樓高一度命危，幾經搶救才保住性命。北院一審時依殺人未遂等罪，判吳男9年徒刑，吳男上訴時稱自己並無殺人犯意，二審改依傷害罪論處。民事部分，北院9月17日判吳男須賠弟弟及弟媳70萬餘元；吳弟判決後受訪表示，「這輩子不願再與哥哥扯上關係，尊重司法判決不會上訴。」

▲▼吳男撞飛弟媳。（圖／翻攝監視器畫面，當事人提供）

▲吳男與弟弟因房產糾紛鬧翻，竟開車衝撞對方，弟媳當場遭撞飛近1樓高，幾經搶救才保住性命。（圖／翻攝監視器畫面，當事人提供）

吳憶建與弟弟於母親過世後，共同繼承興隆路三段的老家，不料吳憶建後來經商失敗繳不出房貸，便與弟弟說好將持有的一半產權賣給他，並由弟弟來繳貸款。沒想到雙方完成交易後，哥哥吳憶建竟翻臉不認帳，兄弟倆鬧上法院纏訟多年，多次審判皆認弟弟是合法交易取得產權，判哥哥須強制執行將房子過戶。執行署2016年10月前往點交時，吳憶建還抱著瓦斯桶嗆「同歸於盡」，眾人好多歹說才將他勸下，2017年1月二度執行時，現場警員又遭吳男潑汽油抵抗。

吳男在法院討不到便宜越想越氣，竟於2017年9月29日與弟弟開庭結束後，搶先開車到老家附近埋伏，見弟弟與弟媳2人走在路上，竟高速衝撞後快閃；從當時監視器畫面可見，吳弟夫婦倆本手牽手走在路上，突遭吳男轎車高速衝撞，弟媳當場被撞飛近1樓高，倒在被撞翻的整排機車中，行人見狀驚恐閃避。

弟媳遭撞後內臟嚴重受損，醫院一度發出命危通知，幾經搶救才保住性命；吳男撞人後不知又想怎樣，竟跑到醫院追查弟媳下落，好在醫護人員機警未讓他得逞。吳男離開時遭巡邏員警盤查，竟謊報姓氏後搭計程車落跑，警方一路追趕喝令停車，吳男竟又拿出汽油及打火機抵抗，一陣亂戰後才終於將吳男壓制在地。

北院一審依殺人未遂、妨害公務等罪，判吳男9年徒刑，但吳男上訴時稱沒有殺人犯意，二審改依傷害罪論處；吳男與弟弟於9月3號民事開庭時，不但毫無悔意，還當庭大罵「弟弟搶了我的房子，把我的錢都搶走了」、「代書都在說謊」等語，讓弟弟氣得回嗆，「我是被害人，他（吳憶建）是加害人，還敢在這大聲，完全沒有檢討」，最後北院審酌吳男目前無工作，判賠弟弟精神撫慰金2萬元、醫藥費760元；弟媳部分，扣除她已領到的保險金，吳男仍須賠67萬餘元。吳弟得知判決結果後表示，「我們這輩子不想再跟哥哥有任何瓜葛，法院判多少都尊重，再見面也只是吵架，目前不打算上訴」。

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