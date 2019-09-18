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摩爾定律再走60年？　廣達林百里：我不能賭！箱子已經很燙

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▲廣達董事長林百里。（圖／記者姚惠茹攝）

▲廣達董事長林百里在SEMICON Taiwan 2019「科技智庫領袖高峰會」發表演說。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

廣達（2382）董事長林百里今（18）日在SEMICON Taiwan 2019「科技智庫領袖高峰會」發表演說，針對劉德音看好摩爾定律再走60年，林百里表示「我不能賭，因為我做的是箱子，現在已經很燙」，但認為重點應該放在商業模式與創新，並強調AI是台灣需要好好掌握的下一個機會。

台積電董事長劉德音首先發表演說，提到摩爾定律可以再走60年，對此林百里表示，並不是要反對，但是自己不能賭，因為廣達做的是箱子，然後放進半導體產品，但是現在已經很燙，因此強調重點應該放在商業模式與創新。

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▲廣達董事長林百里。（圖／記者姚惠茹攝）

▲廣達董事長林百里。（圖／記者姚惠茹攝）

同時，林百里認為，AI是台灣未來要好好掌握的一個很大的機會，因為從2016年開始發展至今，可以看到未來的潛力商機還很大，並預估2035年AI對各國的GDP影響將超過0.8%以上，其中台灣不發展AI的話，2035年GDP預估僅1.9%，但是發展AI的話，GDP則預估達3.6%，影響甚鉅。

從現況來看，林百里表示，以2019 AI大三角對決來看，認為美國領跑、中國大陸超車、歐盟則是緊追在後，其中美國在人才、研究、發展、硬體居於領先地位，但是中國大陸在應用、資料項目則領先美國，而且九大科技巨頭都正在大力的發展AI。

雖然AI人工智慧的發展潛力無窮，但是林百里認為，AI人工智慧必須結合HI人類智慧，才能從各種面向去發揮應用，舉例像是AI沒有同理心，但是人類有同理心，這就是AI無法自己做醫生的原因，必須同時存在來應用。

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