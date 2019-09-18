民進黨正式提名賴品妤參選　林昶佐讚：反對國共勢力最適合人選

▲民進黨正式提名賴品妤參選新北市第十二選區立委。（圖／記者黃國霖攝）



記者林銘翰／台北報導

民進黨18日下午召開中執會，確認最後5大艱困選區立委布局，其中包括徵召「太陽花女戰神」賴品妤參選新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）。對此，無黨籍立委林昶佐表示「我真的是深深的祝福她，也肯定她承擔的勇氣」，畢竟現在距離大選僅剩下將近四個月的時間，真的要加倍努力，對於賴品妤的參選有非常大的信心。

民進黨18日正式徵召台北市議員阮昭雄參選台北市第八選區（文山）、賴品妤參選新北市第十二選區（金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪、貢寮）、黨主席卓榮泰特助蔡沐霖參選新北市第九選區（永和、中和）、名嘴張銘祐參選新北市第十一選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）及黨發言人周江杰參選新竹縣第一選區（新豐、湖口、新埔、芎林、關西、尖石、竹北）。此外，雲林海線立委原提名前麥寮鄉長許忠富，將改提名前雲林縣長蘇治芬參戰。

林昶佐表示，賴品妤的參選除了有徵詢過他的意見，周邊也有很多朋友在鼓勵她，看到賴品妤正式決定參選立委，「我真的是深深的祝福她，也肯定她承擔的勇氣」。林昶佐說，現在距離大選僅剩下將近四個月的時間，真的要加倍努力，對於賴品妤的參選有非常大的信心。

林昶佐稱讚，賴品妤過去在社運界已經參與過很多的議題與運動，包括勞權、婚姻平權、環保及台灣主權都參與很深，後來進到他的國會辦公室後，自己在處理法案、預算案、甚至政治情勢判斷都出自於賴品妤之手，對於賴品妤擔任立委的能力很有信心，過去能夠在公督盟的評鑑下連續得到優秀立委的評鑑，也都是因為背後有很多像賴品妤這樣的幕僚協助。

林昶佐認為，每個選區所有反國民黨、反國共勢力的陣營，都應該想辦法團結整合出一個最強戰將，不管是賴品妤還是其他候選人，還是期待這個選區能夠團結整合出最強戰將來對戰國民黨的後選人李永萍，對全台灣的的期待也都是如此。

不過由於現任立委黃國昌派出辦公室主任賴嘉倫參選，遭外界解讀是「佐昌」戰火的延續。對此林昶佐重申，他認為本土陣營這次要團結、而不是對決，賴品妤的對戰對象很清楚就是國共勢力聯手支持的李永萍，所以不管是賴品妤，還是其他反國民黨的候選人，他還是希望團結、而不是變成內耗，怎麼樣團結整合出最強的候選人，是他一直以來的態度，「最後能代表這個選區裡反對國共勢力的，我相信品妤是最適合的人選」。

此外，目前民進黨與時代力量之協調陷入停擺，林昶佐認為協調有很多方式，包括四年前在時代力量提名時，也有很多選區最後也是交由候選人及當地其他候選人協調，所以協調的方式不只有一種，還是可以由很多在地的智慧共同討論出來，他相信不管是賴品妤還是松信選區的陳雨凡，都能夠朝向團結整合的方向進行。