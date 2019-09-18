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南山人壽系統錯在哪都不知　顧立雄：年底前要提出改善方案

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▲▼金管會主委顧立雄。（圖／記者戴瑞瑤攝）

▲金管會主委顧立雄。（圖／資料照）

記者紀佳妘／台北報導

南山人壽境界系統上線1年多以來不斷出包，且把舊系統整個資料關閉，導致新系統無法平行測試，金管會主委顧立雄今（18）日表示，現在最大問題在於「大家都傻在那邊不知道要怎麼改善」，新系統沒有舊系統可以驗證，連出錯在哪裡都不知道，但金管會再給南山人壽4個月的時間提出最佳處理方案，再看後續如何做根本性解決。

南山人壽爆發新系統之亂，遭金管會重罰3,000萬元，並停職董事長杜英宗2年。金管會主委顧立雄今天受訪時指出，從一開始系統更新，無論是風險控管或是採購作業就一定會出問題，這麼大的核心系統，交給完全沒有保險資訊經驗的德國思愛普軟體（SAP），竟然以這樣的方式進行。

顧立雄表示，SAP沒有類似的經驗，應從小規模做起，再逐步擴大，每個新系統應做平行測試，且須長時間來驗證沒有出問題才可行，事實上南山人壽卻直接把舊系統整個換掉，把舊資料關閉、沒有新資料輸入，也因沒有新資料再輸入，兩者無法平行測試，現在最大問題在於「大家都傻在那邊不知道要怎麼改善」，連出問題的地方都找不到，他更直言，幾乎每幾天都要接一次，客戶反映反映投資型保單的金額或單位錯了。

顧立雄指出，原先南山人壽設想的是全自動操作的系統，但事實上卻做不到，常常需要人工回過頭去檢測，發現有問題後，也不能保證後續不會再出錯，只能一直耗費人力不斷檢測，人力成本的付出是相當大的，且15.2萬張停效保單永遠檢視不完，主要是新問題一直再發生，整個系統是疲於奔命的狀態。

至於2020年系統是否會改善完畢，顧立雄則說，投資型保單出錯機率太高，保戶權益無法確保，因此南山人壽要先解決投資型保單系統，確定不會出問題後，才可恢復辦理投資型保單；再者是核心系統的改善仍有多項待評估，金管會再給南山人壽4個月的時間來評估最佳處理方案，且現在找第三方單位認證機構，驗證該方案的可行性，再看後續如何做根本性解決，預計年底前要提出改善報告。

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