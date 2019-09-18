影／太陽花女戰神初參選！90度鞠躬「蟑螂鬚掛麥克風」　抬頭掀飛黑色套子

記者柯振中、蔣捷妤／綜合報導

民進黨18日召開中執會，確認新北市汐止區的立委由「太陽花女戰神」賴品妤參戰。對此，賴品妤在記者會上對著鏡頭90度鞠躬，卻疑似有點緊張，不小心讓檯上的麥克風插進頭髮裡，鞠躬完畢抬頭時，又把麥克風的套子甩飛，引發外界討論。

▲賴品妤撞上麥克風，又把麥克風的套子掀飛。（合成圖／記者黃國霖攝）

賴品妤早前擔林昶佐的助理，這次對上黃國昌辦公室的主任賴嘉倫，等於是黃國昌、林昶佐之間的「助理之戰」。對此，賴品妤強調，雖然黃國昌與賴嘉倫都十分優秀，但這一席「我來選才會贏」，一定會搶下關鍵的一席。

▼賴品妤在記者會上撞麥克風。（圖／記者黃國霖攝）



賴品妤說到，許多人因為早前的「318學運」而認識她，讓她也被封為「太陽花女戰神」，但自己的經歷不僅限於太陽花學運，自己法律系畢業後，到立法院擔任助理，經歷過許多的事情，才有現在的成長，一定會守住2020選戰的每一票。

賴品妤強調，「我對台灣有夢，我用年輕衝勁，證明台灣人沒有辦不到的事情，不只用雙手，還要用雙腳衝出台灣的未來。」

值得一提的是，賴品妤疑似因為受到徵召太過激動，在記者會上對著鏡頭90度鞠躬，卻因為動作太大，讓檯上的麥克風插進她的頭髮裡，隨後又因為抬頭而導致麥克風套甩飛，場面相當逗趣。

事件發生後，許多網友開始製作梗圖，到賴品妤的臉書留言。賴品妤隨後也發文說明「謝謝大家排山倒海的梗圖，各位鄉親的意見我聽到了」。林昶佐看到後，也在下方惡搞回應「妳是不是故意的」，讓眾人紛紛笑歪。

►我沒有遲到，是時間遲到了！