　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

侯友宜推「銀新未來城」　東協考察首站觀摩星國高齡營運模式　

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼侯友宜拜訪Kampung Admiralty長輩，讚許社區優質生活。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜拜訪Kampung Admiralty長輩，讚許社區優質生活。

記者黃巈禾／綜合報導

新北市長侯友宜東協三國考察行程，18日中午抵達首站新加坡，隨即前往榮獲2018 WAF世界建築獎的Kampung Admiralty（海軍部村落），觀摩高齡社區的營運模式及建築設計，汲取長照醫療政策經驗，作為新北市推動「銀新未來城」的參考模式

侯友宜率團出訪第一站來到新加坡北部的Kampung Admiralty，這是星國政府因應老年人口急劇增加，跨部門力量興建的多功能全新綜合社區，由WOHA建築事務所設計，在地狹人稠的市區以梯田分層方式，高效率利用土地，同時利用植物綠化環境，控制室內溫度及屏障噪音，每一層空間都有集水系統，雨後會形成水景，並在自然過濾後收集再利用。

▲▼Kampung Admiralty利用植物綠化環境，控制溫度及屏障噪音。（圖／新北市政府提供）

▲Kampung Admiralty利用植物綠化環境，控制溫度及屏障噪音。

陪同侯友宜參訪及簡報的Alexandra Health System集團執行長Mr. Liak Teng Lit表示，Kampung Admiralty較低樓層為社區廣場，中間樓層為醫療中心與社區公園，高樓層是104個年長者公寓；公共設施則有活動中心、社區廣場、餐廳與幼兒園，在社區內的醫療中心除了健康諮詢、門診之外，也可進行簡單的手術

Kampung Admiralty除了具未來感的外觀樣貌，更將跨世代的不同需求有效率的整合在一座垂直社區中，同時支援鄰近缺乏高齡生活基礎設施的民眾所需，將服務擴及周遭社區，2018年參與有「建築界奧斯卡」之稱的世界建築獎，從57國共535個參賽建築作品脫穎而出，奪下年度最佳建築殊榮。

▲▼新加坡Kampung Admiralty榮獲2018 WAF世界建築獎。（圖／新北市政府提供）

▲新加坡Kampung Admiralty榮獲2018 WAF世界建築獎。

新北市政府衛生局日前於市政會議專案報告「新北醫動養」計畫，預定將佔地2.9公頃的三重碧華國中舊校址，改建為「銀新未來城」。侯友宜裁示該案可仿效新加坡Kampung Admiralty規劃，並積極活化公有地，加速整合醫養設施，打造新北400萬人口願景工程的新地標。

侯友宜18日仔細走訪Kampung Admiralty每一樓層，對新加坡政府滿足高齡化人口需求的創新設計給予高度肯定，他指出，整合式的公共開發與多元設計，讓長輩與幼童很自然相處在一起，甚至有類似百貨公司的休閒娛樂功能，將銀髮族的活動空間與住宅區域、購物中心結合，集居住、社交、商業於一體，建立世代交流的新介面，讓長幼都能輕鬆愉快的在這個社區生活。

▲▼侯友宜走訪Kampung Admiralty各樓層，觀摩先進建築設計。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜走訪Kampung Admiralty各樓層，觀摩先進建築設計。

對於新北市的「銀新未來城」規劃，侯友宜說，Kampung Admiralty的植物綠美化及社區開放空間，值得學習引進，但是運動空間較少、醫學中心也較簡易，新北市可加強這方面的功能，融入「銀新未來城」整體設計。

侯友宜表示，推動三重碧華國中舊校舍改建「銀新未來城」，除了將「新北醫動養」政策做得更精緻完善，也責成經發局未來在BOT招商時適度導入銀髮產業，讓長輩們都能享受在地好生活，「銀新未來城」預計2021年開工興建，2025年啟用，希望能成為台灣處理高齡社會居住問題的政策典範。

▲▼侯友宜體驗Kampung Admiralty運動健身器材。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜體驗Kampung Admiralty運動健身器材。

ET快訊
驚悚畫面曝光！貨車連撞8車釀1死4傷　10歲男童命危
賴品妤初參選90度鞠躬「蟑螂鬚掛麥克風」　一抬頭掀飛黑色套子
雨天暖慰勞！辣媽掏千元「找200就好」震驚外送哥　下秒糗翻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

石木欽涉多次接受不當招待　3監委申請自動調查

民進黨2020立委提名70人名單一次看　女性佔37%、碩博士78％

影／太陽花女戰神初參選！90度鞠躬「蟑螂鬚掛麥克風」　抬頭掀飛黑色套子

侯友宜推「銀新未來城」　東協考察首站觀摩星國高齡營運模式　

民進黨正式提名賴品妤參選　林昶佐讚：反對國共勢力最適合人選

雲林迫於情勢換將　卓榮泰：蘇治芬承接使命有助於選區！

卓榮泰怒嗆柯文哲：參選正當性我們決定！不是由他來決定

向呂秀蓮傳達2件事　卓榮泰：連署不要被其他政黨操弄！

戰士沒選戰場的權利！周江杰出征新竹第1選區：新竹應該也必須更好

8月5日就預知郭台銘不會選！吳蕚洋：以企業家邏輯分析

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

最萌小小兵！4歲娃全裝扮禮兵 完美拷貝操槍動作網讚：有前途

iPhone 11和iPhone XR價差不大　超廣角+性能大幅提升成入手關鍵

陳珮騏加入《炮仔聲》！　 騎重機出場網嗨翻：終於等到了

新北人魔殺小姊妹6年出獄再殺！　開門血腥味撲鼻...他血泊中吃便當

【聲林之王2】 EP4 精華｜陳瑽忘我演唱《未接來電》 老蕭信默契建議:自然就好

石木欽涉多次接受不當招待　3監委申請自動調查

民進黨2020立委提名70人名單一次看　女性佔37%、碩博士78％

影／太陽花女戰神初參選！90度鞠躬「蟑螂鬚掛麥克風」　抬頭掀飛黑色套子

侯友宜推「銀新未來城」　東協考察首站觀摩星國高齡營運模式　

民進黨正式提名賴品妤參選　林昶佐讚：反對國共勢力最適合人選

雲林迫於情勢換將　卓榮泰：蘇治芬承接使命有助於選區！

卓榮泰怒嗆柯文哲：參選正當性我們決定！不是由他來決定

向呂秀蓮傳達2件事　卓榮泰：連署不要被其他政黨操弄！

戰士沒選戰場的權利！周江杰出征新竹第1選區：新竹應該也必須更好

8月5日就預知郭台銘不會選！吳蕚洋：以企業家邏輯分析

開車撞飛弟夫妻險死　他獲賠70萬：這輩子不願再與哥扯上關係...不上訴　

這！就是美女／鬼怪造型蓋不住蕾菈閃亮大眼　女俠仙氣無限散發中

石木欽涉多次接受不當招待　3監委申請自動調查

驚悚畫面曝光！貨車連撞8車釀1死4傷　10歲男童「雙腳遭夾」命危

兩岸電商協作聯盟成立　天貓、雲集拚年底賣10億人幣台灣好貨

白皙正妹泳渡日月潭怕曬黑！紫色京劇「臉基尼＋墨鏡」笑噴網友：超像大媽

銀行看利率　兆豐銀：台不動、美下半年有1、2次降息

高市登革熱還沒完！大寮區確認該區首例本土病例

就在家門口！颱風「塔巴」可能生成　離台最近時間點、下雨熱區出爐

Gogoro搶下新北113電池交換站！還有11電動機車租賃站

政治熱門新聞

郭不選最可怕！前議員：國民黨將..

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹..

總統被連署人登記截止　共8組人..

高嘉瑜：郭唯一不選的理由就是要..

李正皓：郭退選韓「軟著陸墊背」..

韓國瑜左營拜天公廟遇民眾嗆下台..

郭台銘不選4大理由：不滿藍營鄉..

柯媽擲筊問城隍爺「柯文哲選總統..

呂秀蓮選總統　陳水扁：能讓蔡英..

韓粉酸馬英九！郭剛退選…國民黨..

快訊／國民黨不開鍘郭台銘了！

郭台銘副手曝光！就是台東縣前縣..

12罪列高市文化局考核！被質疑..

台灣不孤單！尼加拉瓜大使脫稿挺..

更多熱門

相關新聞

美工刀架脖　鬼父2度性侵親生女

新加坡一名父親被控在前妻家中，以美工刀威脅並猥褻當時23歲的親生女兒，對方雖然試圖抵抗仍遭到2次性侵。警方後來在受害人衣褲中找到符合被告身分的精液以及毛髮，日前依性侵、騷擾、刑事恐嚇等罪進行起訴，罪成將有可能面臨最高20年刑期，以及12下鞭刑。

人口高齡化衝擊房市需求轉向　3大趨勢成形

公寓飄腐臭　鐵鍋裡有「燒焦嬰屍」

郭台銘不選總統　侯友宜：個人決定最重要

15歲貓彌留　貓奴淚眼彈唱最後一首歌

關鍵字：

侯友宜東協考察 星國新加坡高齡化老齡化長照

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 韓國瑜 眼霜 柯文哲 柯P 反送中遊行 夜市抵用券 林志玲 梁靜茹 唇筆 地震 停班停課 香港 石虎 颱風即時 登革熱 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 郭台銘 總統大選 王令麟 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 希爾思評價 川普 東森購物 威力彩 社畜時代 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 金門防疫戰 膝蓋痛 館長 大家來說鬼 具惠善安宰賢

熱門新聞

台中少女路邊抱哭嬰…台主一個舉動暖哭2.5萬人

王瞳激纏馬俊麟爆「摸來摸去」！調情互動曝光

嬤孫戀同居！60歲姨激愛23歲天菜乾兒子

台索分手「交換生周末打包回家」美副總統拒見索總理

郭不選最可怕！前議員：國民黨將三殺

「UFO橫掃海平面」3影片流出　美海軍承認：是真的

國中妹得糖尿病！媽一掀床全懂了

戀愛實境節目變「八點檔」劇情

1萬2請新秘！新娘被畫得像鬼...當天還加價

獨／連千毅高雄直播倉庫遭砸　警守一整夜

咖啡被打翻！高鐵白T帥哥超暖　她PO兩張照…網神到人

總統隨扈搭美女性治療師　互動鹹濕同居

同居23歲乾兒子！60歲辣姨爆是「大哥的女人」

小瑪莉挖出現金　發現老公私房錢

俄存放「天花病毒」實驗室爆炸

更多

最夯影音

更多

老貓彌留...飼主彈唱最後一首歌　 聽完牠沉沉睡去惹哭網：心碎了

苗栗苑裡炸雞起鍋20秒速手搶光　特製炸粉肉嫩多汁、冷了也酥脆

狗家中遭不明人士「魚槍射頭」　 兇器刺穿腦袋...重傷慘哀號

短髮嬤玩籃球機平均1秒得4分　「4回合狂射737分」網全驚呆！

吳宗憲吸塵器糾紛：嫌貴就別買！　突然被問「韓郭配」...一秒綜藝摔

熱門快報

總統大選最新消息看這裡！

決戰0111，未來自己做主！ETtoday與你一起掌握最新選舉脈動

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面