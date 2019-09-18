侯友宜推「銀新未來城」　東協考察首站觀摩星國高齡營運模式　

▲侯友宜拜訪Kampung Admiralty長輩，讚許社區優質生活。

記者黃巈禾／綜合報導

新北市長侯友宜東協三國考察行程，18日中午抵達首站新加坡，隨即前往榮獲2018 WAF世界建築獎的Kampung Admiralty（海軍部村落），觀摩高齡社區的營運模式及建築設計，汲取長照醫療政策經驗，作為新北市推動「銀新未來城」的參考模式。

侯友宜率團出訪第一站來到新加坡北部的Kampung Admiralty，這是星國政府因應老年人口急劇增加，跨部門力量興建的多功能全新綜合社區，由WOHA建築事務所設計，在地狹人稠的市區以梯田分層方式，高效率利用土地，同時利用植物綠化環境，控制室內溫度及屏障噪音，每一層空間都有集水系統，雨後會形成水景，並在自然過濾後收集再利用。

▲Kampung Admiralty利用植物綠化環境，控制溫度及屏障噪音。

陪同侯友宜參訪及簡報的Alexandra Health System集團執行長Mr. Liak Teng Lit表示，Kampung Admiralty較低樓層為社區廣場，中間樓層為醫療中心與社區公園，高樓層是104個年長者公寓；公共設施則有活動中心、社區廣場、餐廳與幼兒園，在社區內的醫療中心除了健康諮詢、門診之外，也可進行簡單的手術。

Kampung Admiralty除了具未來感的外觀樣貌，更將跨世代的不同需求有效率的整合在一座垂直社區中，同時支援鄰近缺乏高齡生活基礎設施的民眾所需，將服務擴及周遭社區，2018年參與有「建築界奧斯卡」之稱的世界建築獎，從57國共535個參賽建築作品脫穎而出，奪下年度最佳建築殊榮。

▲新加坡Kampung Admiralty榮獲2018 WAF世界建築獎。

新北市政府衛生局日前於市政會議專案報告「新北醫動養」計畫，預定將佔地2.9公頃的三重碧華國中舊校址，改建為「銀新未來城」。侯友宜裁示該案可仿效新加坡Kampung Admiralty規劃，並積極活化公有地，加速整合醫養設施，打造新北400萬人口願景工程的新地標。

侯友宜18日仔細走訪Kampung Admiralty每一樓層，對新加坡政府滿足高齡化人口需求的創新設計給予高度肯定，他指出，整合式的公共開發與多元設計，讓長輩與幼童很自然相處在一起，甚至有類似百貨公司的休閒娛樂功能，將銀髮族的活動空間與住宅區域、購物中心結合，集居住、社交、商業於一體，建立世代交流的新介面，讓長幼都能輕鬆愉快的在這個社區生活。

▲侯友宜走訪Kampung Admiralty各樓層，觀摩先進建築設計。

對於新北市的「銀新未來城」規劃，侯友宜說，Kampung Admiralty的植物綠美化及社區開放空間，值得學習引進，但是運動空間較少、醫學中心也較簡易，新北市可加強這方面的功能，融入「銀新未來城」整體設計。

侯友宜表示，推動三重碧華國中舊校舍改建「銀新未來城」，除了將「新北醫動養」政策做得更精緻完善，也責成經發局未來在BOT招商時適度導入銀髮產業，讓長輩們都能享受在地好生活，「銀新未來城」預計2021年開工興建，2025年啟用，希望能成為台灣處理高齡社會居住問題的政策典範。

▲侯友宜體驗Kampung Admiralty運動健身器材。