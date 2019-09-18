戰士沒選戰場的權利！周江杰出征新竹第1選區：新竹應該也必須更好

▲周江杰代表民進黨出戰新竹第一選區。（圖／記者黃國霖攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨18日召開中執會，確認最後5大艱困選區立委布局，其中新竹縣第1選區徵召黨發言人周江杰。周江杰致詞時表示，戰士沒有選擇戰場的權利，面對挑戰一定會全力以赴，若成功進入國會，要服務的是整個新竹，「請給新竹一個改變的機會，它應該也必須更好。」

包含台北市文山區，以及新北市汐止、中永和、新店區，還有新竹縣第1選區，中執會在18日的會議中進行最後徵召名單的確認。北市文山區方面，徵召身兼總統蔡英文競選連任發言人的市議員阮昭雄；新北市汐止選區徵召「太陽花女戰神」、年僅27歲的賴品妤。

另外，新北市新店確定徵召名嘴張銘祐，挑戰國民黨立委羅明才；中永和選區則派出民進黨主席卓榮泰特助蔡沐霖，對戰國民黨的資深立委林德福，而新竹縣第1選區則徵召黨發言人周江杰出戰。

周江杰致詞時表示，這一次的提名過程峰迴路轉，自己的心情就像洗過三溫暖，戰士沒有選擇戰場的權利，只要黨需要，就會在戰場上全力以赴，「常常提醒自己，五年前投入選舉的初衷，以公平正義為先，以人民福祉為本。」

周江杰強調，很榮幸有機會與黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉並肩作戰，要帶著在黨的所學回到地方服務，「誠摯的請新竹縣鄉親，給我給您給我們的家，一個改變的機會，它應該也必須更好。」