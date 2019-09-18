強風吹斷台1線號誌桿　2車「差半秒」險被砸...短褲妹嚇傻

記者黃孟珍／新竹報導

驚險一瞬間！新竹縣竹北市中華路上1支號誌桿，18日中午11時左右，因底座鏽蝕加上刮起瞬間強風，導致整支桿子應聲而倒，直接掉落在馬路中央，差點砸到2部路過的小客車，所幸都沒有人受傷，警方到場疏導交通，也通知工務段人員前來處理，約下午1時35分拆卸並移除該號誌桿後，交通也恢復順暢。

▲這支號誌桿因底座鏽蝕，又加上刮起瞬間強風，導致整支號誌桿應聲而倒，工務段人員趕忙處理善後，恢復交通。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲前方黑色小客車只差半秒，就被斷裂的看板砸到。（圖／記者黃孟珍翻攝）

工務段人員初步勘查後發現，倒榻的號誌桿本身為空心材質，且底座已經有嚴重的鏽蝕，加上18日中午左右，新竹地區明顯感覺風勢強勁，受不了強風的吹襲而應聲斷裂；公路局新竹工務段人員立刻派員到場修復，花了將近2個小時才把路標拆卸移除，恢復交通。

監視器也拍攝到驚險的瞬間，當時正有1部黑色小客車經過，不到半秒時間，標誌牌從天而降，重重的砸落地面，後方直駛而來的小貨車也趕緊煞車，駕駛都直呼好險；一旁剛從騎樓跑出來的短褲辣妹，面對這突如其來的意外，也當場嚇得花容失色，所幸這整起意外都沒有釀成傷亡。

▲號誌桿底座鏽蝕，不敵強風吹襲，是造成斷裂的主因 。（圖／記者黃孟珍翻攝）