台索斷交隔天…索羅門最大島提「獨立協議」：給政府30天思考

▲索羅門與台斷交後，當地民眾上街遊行。（圖／翻攝自I am from Honiara, Solomon Islands臉書）



記者柯振中／綜合報導

南台平洋的索羅門與群島與台斷交後，外界議論不斷。對此，索羅門「人民第一黨」（Peoples First Party）的副主席美思布（Phillip Maesubua）17日指出，馬萊塔島（Malaita）向總理提交了獨立協議，同時要求20億索幣（約新台幣74.6億元）的金援，希望政府能在30天內有所回應。

美思布17日在臉書上貼文指出，經過了17日民眾的「支持台灣」遊行後，馬萊塔島向總理提交了獨立協議，希望能夠得到支持。此外，他還要求政府支付20億索幣（約新台幣74.6億元）的款項，以感謝馬萊塔人從殖民時代以來對索羅門的貢獻。

▼美思布在臉書上貼出了馬萊塔島獨立協議。（圖／翻攝自「Phillip Maesubua」臉書）



美思布的貼文同時附上一張照片，照片上寫到，馬萊塔將給予索羅門政府30天的時間來進行協商，希望能在時限前得到對方的回覆；任何不支持馬萊塔獨立的本地人士將不受到馬萊塔的歡迎。

據了解，馬萊塔島是索羅門群島中最大的島嶼，位在「9°01'03“S」與「160°57'14”E」，島上共有14萬人口，在這次的獨立協議提交前，島內已經數次討論獨立的議題。至於這份獨立協議是否具有法律效力，還有待進一步確認。

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▼獨立協議全文。（點圖可放大／翻攝自「Phillip Maesubua」臉書）

